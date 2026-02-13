Frisby España pide a Frisby Colombia pagar ganancias que deja el pleito legal, ¿qué dice la demanda?

El portavoz de Frisby de España aseguró que se abrirán dos restaurantes en Madrid y Barcelona y reveló cómo se van a financiar. (Foto: Caracol Radio )

Se mueve el proceso judicial entre Frisby España y Frisby Colombia. El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante aceptó la demanda hecha por Frisby España SL en la que se determina que ahora Frisby Colombia, identificada como Frisby SA BIC, tiene un plazo de dos meses para contestar las alegaciones.

¿Qué pide Frisby España?

En la demanda emitida por Frisby España SL se aclaran tres reclamaciones a Frisby Colombia:

El pago del enriquecimiento económico extraordinari o obtenido entre mayo de 2025 y diciembre de 2025, en comparación con el mismo período del año 2024, que se obtuvo por la movilización comercial, mediática y nacional impulsada en su territorio doméstico por FRISBY S.A. BIC.

La restitución del enriquecimiento patrimonial y reputacional generado como consecuencia directa de una narrativa pública construida sobre acusaciones de "robo", "agresión" o "usurpación", ampliamente difundida y amplificada en su mercado nacional.

La indemnización por los daños y perjuicios sufridos por FRISBY ESPAÑA SL como resultado de la difusión de informaciones inexactas o incompletas, que han provocado un perjuicio comercial, reputacional y económico significativo en el mercado europeo

¿Por qué Frisby España busca pagos de Frisby Colombia?

Según Frisby España, su contraparte colombiana ha obtenido un “incremento extraordinario de beneficios” que supone un “enriquecimiento indebido, al haber sido generado sobre la base de una movilización nacional construida en torno a un relato público que omitía deliberadamente elementos jurídicos esenciales”.

Para Frisby España, se han omitido detalles clave como que hay procedimientos en curso sobre el uso de la marca y registros que permanecen bajo discusión.

¿Cuanto tendría que pagar Frisby Colombia?

“A la fecha, no existe una cuantificación definitiva del importe reclamado. Por ello, FRISBY ESPAÑA SL ha solicitado al Juzgado la práctica de una pericial contable especializada en valoración de empresas”, señala el comunicado de la compañía española.

Adicionalmente se solicitó un “análisis técnico de los activos intangibles y del impacto reputacional, con el fin de determinar de manera objetiva el alcance económico del enriquecimiento indebido y del perjuicio sufrido”.

A pesar de que no hay una cifra clara, se asegura que “las pretensiones económicas acumuladas podrían situarse en múltiples decenas de millones de euros”.

¿Cuándo arrancó esta fase del proceso?

Según informó la compañía española, el 8 de enero de 2026 presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante en la que consideró “sorprendente” la decisión que tomó el juzgado de primera instancia.

Por esta decisión desfavorable inicia esta demanda en la que la empresa española espera que se emita una autorización definitiva para continuar con su actividad comercial.