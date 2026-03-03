Frisby España anuncia próxima fecha en pleito judicial y confirma apertura de cinco restaurantes

A pesar de que el litigio entre Frisby España y Frisby Colombia continúa, la parte española anunció que todo está listo para abrir cinco restaurantes en España. (Foto: Caracol Radio / Getty / cortesía)

La empresa Frisby España S.L anunció que la Audiencia Provincial de Alicante, que está a cargo del caso, se pronunciará el 18 de marzo sobre el recurso interpuesto contra las medidas cautelares actualmente vigentes.

Estas medidas cautelares se centran en que Frisby España debía suspender temporalmente el uso de su marca mientras se resolvía la disputa legal. El centro de esta decisión fue que la compañía española podía causar “un daño irreparable a Frisby Colombia”.

¿Qué dice el recurso interpuesto por Frisby España?

El recurso de Frisby España S.L. se fundamenta en:

Extinción de derechos: Frisby España argumenta que los derechos invocados por Frisby S.A. BIC están en riesgo de extinción en un futuro próximo.

Frisby España argumenta que los derechos invocados por Frisby S.A. BIC están en riesgo de extinción en un futuro próximo. Ausencia de notoriedad: Un informe de la Universidad Complutense de Madrid demuestra la falta de notoriedad en el territorio relevante.

Un informe de la Universidad Complutense de Madrid demuestra la falta de notoriedad en el territorio relevante. Competencia desleal: Frisby España dice que no existe competencia desleal entre ambas entidades en el mercado.

“Buena fé”

La compañía señala que siempre ha actuado de buena fe, eliminando determinados elementos de su identidad gráfica y proponiendo soluciones para lograr un buen entendimiento.

La empresa española señala que sus actuaciones tienen “el objetivo de reducir cualquier posible controversia, manteniendo siempre una actitud constructiva y respetuosa con el marco jurídico vigente”.

Cinco restaurantes en el horizonte y tensiones continuas

Además de explicar la situación jurídica y confirmar la nueva fecha en la que habrá determinación de la justicia española, la compañía manifiesta que planea abrir cinco restaurantes en España:

Madrid (dos restaurantes)

(dos restaurantes) Barcelona

Málaga

Sevilla

Esta apertura en cuatro ciudades del país ocurrirá tan pronto se levanten las medidas cautelares con el objetivo de “poder activar de manera inmediata su plan de expansión y comenzar a operar en el mercado español conforme a su estrategia empresarial prevista”.

Por último, Frisby España S.L expresó su preocupación por las declaraciones realizadas recientemente por la dirigente de Frisby S.A. BIC en medios de comunicación colombianos.

La compañía considera que “esta estrategia de victimización sistemática, basada en una narrativa incompleta, no contribuye a una resolución jurídica serena y objetiva del conflicto”.

Frisby España había solicitado pagos de Frisby Colombia

Según Frisby España, su contraparte colombiana ha obtenido un “incremento extraordinario de beneficios” que supone un “enriquecimiento indebido, al haber sido generado sobre la base de una movilización nacional construida en torno a un relato público que omitía deliberadamente elementos jurídicos esenciales”.

Para Frisby España, se han omitido detalles clave como que hay procedimientos en curso sobre el uso de la marca y registros que permanecen bajo discusión.

¿Cuanto tendría que pagar Frisby Colombia?

“A la fecha, no existe una cuantificación definitiva del importe reclamado. Por ello, FRISBY ESPAÑA SL ha solicitado al Juzgado la práctica de una pericial contable especializada en valoración de empresas”, señala el comunicado de la compañía española.

Adicionalmente se solicitó un “análisis técnico de los activos intangibles y del impacto reputacional, con el fin de determinar de manera objetiva el alcance económico del enriquecimiento indebido y del perjuicio sufrido”.

A pesar de que no hay una cifra clara, se asegura que “las pretensiones económicas acumuladas podrían situarse en múltiples decenas de millones de euros”.