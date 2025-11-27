¿Freno a Frisby España? Juzgado ordena bajar publicaciones y su página web: abogado explica

El portavoz de Frisby de España aseguró que se abrirán dos restaurantes en Madrid y Barcelona y reveló cómo se van a financiar. (Foto: Caracol Radio )

En las últimas horas se conoció que Frisby España deberá suspender de forma temporal el uso de su marca mientras resuelve la disputa legal que tiene con Frisby Colombia. Así lo notificó el Juzgado Mercantil de Alicante durante este mes de noviembre.

Lea más información: Caso Frisby España: Representante legal inicia proceso en Colombia por amenazas de muerte

El argumento que dieron las autoridades para esta decisión fue que, de seguir usando la marca, la empresa española podría causar un daño irreparable a Frisby Colombia. Como consecuencia, la compañía reveló en un comunicado que aplazará el lanzamiento de su marca para el 1 de marzo de 2026.

En el marco de este pleito, el representante autorizado de Frisby España, Juan Felipe Orbes, habló en 6AM y aclaró dudas sobre la medida cautelar.

“Esto queda suspendido, estas medidas tienen un fin y es que hasta que no se resuelva de fondo el proceso, que aquí el verdadero proceso, es el problema que está en este momento entre las marcas, saber cuál marca puede operar o no en España, hasta que no se resuelva ese conflicto, la medida cautelar va a estar vigente. Evidentemente, si Frisby España es quien sale vencedor del litigio, pues podrá hacer uso de su marca, y si lo es Frisby Colombia, será ellos quien deberán empezar a usar la marca en España, porque pues como bien se sabe, ellos no la han usado”, aclaró.

Le puede interesar: Frisby España se expande rápidamente: Abrirá 12 restaurantes en varias ciudades, ¿en dónde?

La medida debe empezar a cumplirse, pero también es susceptible de apelación que claramente se está realizando. La medida cautelar, durará lo que tenga que hacerse en la instancia del proceso.

“La apertura estaba programada para el 10 de diciembre, es decir que Frisby España en el momento no está abierto, se estaba a la espera de esta decisión”.

Sobre competencia desleal:

El abogado Orbes indicó que no hay competencia desleal por parte de las marcas porque no están compitiendo en el mismo mercado y otra razón es que tuvieron en cuenta una encuesta de la población colombiana en España y para ellos deben tener en cuenta a ambos públicos.

Consulte el documento completo aquí: