Así cierra el dólar en Colombia HOY 27 de marzo de 2026: Termina la semana con nueva disminución

A la izquierda, imagen ilustrativa del billete de 100 dólares, representado por Benjamin Franklin. A la derecha, imagen traslúcida de la bandera de Colombia (Crédito: Getty Images)

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha dado a conocer los precios por los que se estima el comercio de dólares para el cierre de la cuarta semana de marzo de 2026, antes de comenzar Semana Santa.

El comportamiento del peso ha estado marcado por la coyuntura política tanto interna como internacional, la cual ha generado una alta especulación con el dólar en los mercados externos, añadido a las medidas del Banco de la República de Colombia para controlar la inflación.

Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 27 de marzo de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia cerrará la semana en en $3.675,29 pesos (COP) para este 27 de marzo de 2026. Esto continúa la tendencia deflacionaria del dólar en el país (ayer se cotizó en $3.688,46 pesos).

Por otra parte, estos son los valores de intercambio de dólares que se manejan en algunas de las principales ciudades del país:

Bogotá : 3,610 pesos por compra y 3,720 pesos por venta.

: 3,610 pesos por compra y 3,720 pesos por venta. Medellín: 3,610 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

3,610 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cali: 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,650 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

3,650 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿Qué determina actualmente el precio del dólar en Colombia?

Durante enero de este año, la inflación en el país tuvo un aumento aproximado del 1.8%, que podría explicarse teniendo en cuenta:

Esto significó el cuarto aumento más grande de esta cifra en el siglo XXI (la estadística solo toma en cuenta los aumentos de cada enero) y fija la estadística final de inflación acumulada en 5,29% (IPC según el DANE).

Bajo este contexto, el Banco de la República anunció el incremento de las tasas de interés en 100 puntos básicos hasta el 10.25%. El objetivo de esta medida es mantener la inflación del peso cercana a un promedio económico estable (en torno al 3% anual, con un rango de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o abajo).

El comportamiento del dólar a futuro estará intrínsecamente marcado por las tensiones internacionales que están afectando la economía mundial, pues, por ejemplo, el petróleo y sus derivados están teniendo aumentos significativos debido a la guerra que está librando Estados Unidos e Israel con Irán y Líbano, principalmente. El cierre del estrecho de Ormuz es uno de los principales detonantes de este problema comercial y por medio de esto se especula con las divisas.

Mauricio Acevedo, estratega de divisas de Corficolombiana, aseguró al diario La República que “Cuando hay miedos, el dólar se fortalece y se dispara; cuando hay tranquilidad, se debilita”, lo que explicaría una estabilidad cambiaria que se acerca a precios alrededor de los 3.650 COP, pues hay intención de Estados Unidos por mediar acuerdos de paz.

¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: