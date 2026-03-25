Cómo será Pico y Placa Semana Santa en Bogotá, Cali y otras ciudades: Esto se sabe sobre restricción

La Semana Santa es un evento relevante en Colombia, debido a su impacto en la economía, la religiosidad y el turismo, entre otros aspectos. Es crucial resaltar que estos días impulsan sectores como el comercio, la gastronomía y el transporte.

Para este 2026, la Semana Santa se celebrará del 29 de marzo (Domingo de Ramos) al 5 de abril (Domingo de Resurrección). Los días principales de descanso serán el jueves 2 y viernes 3 de abril.

Esta celebración es una de las temporadas turísticas más relevantes del año. Las personas suelen aprovechar el feriado para viajar a destinos religiosos o vacacionales. Lugares como Villa de Leyva, Barichara y Santa Marta aumentan sus visitas por parte de turistas.

Por esta razón, los corredores viales en las principales ciudades del país suelen colapsar, pues centenares de personas deciden viajar para llegar a sus hogares en otras ciudades o pueblos aledaños.

Cómo será el Pico y Placa Semana Santa

En los últimos días, ciudades como Bogotá, Cali y el municipio de Floridablanca han presentado sus planes para garantizar la movilidad segura y el disfrute de Semana Santa 2026, con medidas que incluyen la implementación y suspensión del pico y placa, así como un robusto despliegue de seguridad.

Pico y Placa Bogotá

La Alcaldía de Bogotá anunció el Plan Éxodo y Retorno, una estrategia para asegurar la movilidad de quienes saldrán e ingresarán a la capital durante la Semana Santa. Desde la Secretaría de Movilidad se confirmó que la medida del pico y placa seguirá rigiendo los días: lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril de 2026.

Adicionalmente, se implementará el pico y placa regional para ingresar a Bogotá el domingo 5 de abril, con el objetivo de regular el flujo vehicular durante el plan retorno.

Medida del pico y placa: lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril de 2026, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Lunes 30 de marzo: Pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 31 de marzo: Pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 1 de abril: Pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá, domingo 5 de abril de 2026:

Hasta las 12:00 a. m.: ingreso sin restricción para todos los vehículos.

ingreso sin restricción para todos los vehículos. De 12:00 a. m. a 4:00 p. m.: solo podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par 0, 2, 4, 6 y 8.

solo podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par 0, 2, 4, 6 y 8. De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: ingreso exclusivo para vehículos con placas terminadas en número impar 1, 3, 5, 7 y 9.

ingreso exclusivo para vehículos con placas terminadas en número impar 1, 3, 5, 7 y 9. Después de las 8:00 p. m.: se levanta la medida y podrán ingresar todos los vehículos.

Pico y placa Cali

La Alcaldía de Santiago de Cali también publicó una extensa programación religiosa y cultural para recibir la Semana Santa 2026. En cuanto a la movilidad, la administración local aseguró que la ciudad contará con más de 400 agentes de tránsito para regular el tráfico en los corredores principales y zonas de alta influencia.

Lea más: “No es pico y placa”: Secretaría de Movilidad de Cali defiende medida en el Km 18

Se implementará el Plan Éxodo y Retorno, controles de alcoholemia, monitoreo constante del tráfico y acompañamiento de eventos religiosos.

El pico y placa en Cali regirá con normalidad el lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril. Sin embargo, la medida se levantará los días Jueves y Viernes Santo, retomando la restricción el 6 de abril.

Pico y placa Floridablanca

En contraste con Bogotá y Cali, en Floridablanca (Santander) se confirmó la suspensión temporal de la medida del pico y placa en el municipio. El director de Tránsito, Jahir Andrés Castellanos Prada, anunció que la restricción dejará de regir a partir del lunes 30 de marzo y se mantendrá suspendida durante toda la Semana Santa.

Mientras tanto, en Bucaramanga, Girón y Piedecuesta, la posibilidad de suspender el pico y placa sigue en evaluación y aún no hay una decisión oficial al respecto.