Gobierno publica nuevo borrador de decreto para que vivienda VIS y VIP no se venda en salario mínimo

Caracol Radio conoció que el Ministerio de Vivienda publicó un nuevo borrador de decreto para que la Vivienda de Interés Social (VIS) y ahora también la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) no se venda en salarios mínimos sino en pesos desde que el comprador separe o firme promesa de compraventa.

El nuevo borrador señala que el tope de venta de la vivienda VIS será de 135 salarios mínimos y el de la VIP de 90 salarios mínimos, excepto en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el valor de la Vivienda de Interés Social Rural será de hasta doscientos ochenta (280) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por las condiciones del territorio.

Precio en pesos desde el inicio

Y es que hay que recordar que hoy en día los constructores ofrecen este tipo de vivienda en salarios mínimos, por lo que con un incremento del 23% del salario mínimo, algunos podrían ver reflejado un incremento de hasta ese monto en el valor de la vivienda.

Por ende el borrador resalta que “el vendedor deberá informar de manera expresa, clara, verificable y en pesos colombianos el precio total de la Vivienda de Interés Social y de la Vivienda de Interés Prioritario desde el momento en que el adquirente manifieste su voluntad de vincularse al negocio jurídico, mediante separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario, opción de compra o documento equivalente”.

A ello agrega que el precio fijado no puede exceder el equivalente del tope máximo de la Vivienda de Interés Social o Vivienda de Interés Prioritario al momento de la adjudicación o adquisición.

¿Qué dicen los constructores?

La polémica entre el Gobierno y los constructores por este asunto saltó luego de que esta emisora reveló que el Gobierno busca desligar el precio de este tipo de viviendas al incremento del salario mínimo.

El gremio Camacol señaló en su momento que “imponer control de precios a la VIS busca trasladar a la política de vivienda los efectos inflacionarios de un ajuste excesivo del salario mínimo. El control de precios no protege al comprador; reduce la oferta, encarece el mercado y pone en riesgo los subsidios y el acceso al crédito hipotecario”.

Asimismo, resaltó que en este Gobierno, el precio máximo de la VIS aumentó 76%, casi tres veces más que en gobiernos anteriores.

Y es que para los constructores el aumento del SMLMV impacta no solo la mano de obra directa, sino también el precio de los materiales de construcción. En conjunto, estos componentes representan cerca del 70% del costo directo, por lo que los costos de nuevos proyectos podrían subir entre 10% y 15%, no 3%.

Eso sí, resaltó que este incremento del salario mínimo no implica que se encarezca en ese porcentaje la vivienda.

“Nadie ha dicho que el salario mínimo encarezca automáticamente en un 23% lo ya vendido. El riesgo es la oferta futura: frenar la construcción hoy implica menos vivienda mañana y, en consecuencia, más presión sobre los arriendos y la vivienda usada”, afirmó.