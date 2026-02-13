Emergencia económica: ¿reviven las inversiones forzosas? MinHacienda reveló razones de esta medida

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, habló en 6 AM W sobre los decretos con impuestos que preparan ante la emergencia económica por la ola invernal.

Eso sí, el jefe de la cartera afirmó que están a la espera de la respuesta que le dé la Corte Constitucional a la solicitud presentada por el Presidente de que el Alto Tribunal levante la suspensión que realizó en días pasados de las medidas de la primera emergencia económica.

“Dependiendo de las decisiones que tome la Corte Constitucional entraríamos a activar las medidas de la nueva emergencia económica”, resaltó.

Y es que afirmó que en esta ocasión “hay unos hechos absolutamente sobrevinientes e impredecibles con un frente frío que afectó de manera sustancial la región del norte del país y principalmente el departamento de Córdoba”.

¿De dónde salió la cifra de $ 8 billones que esperan recaudar?

El Ministro de Hacienda afirmó que esperan recaudar 8 billones de pesos, cifra que salió de un resultado de una construcción que se hace desde las órdenes municipales, departamentales y nacionales.

No obstante, afirmó que es una estimación preliminar, pero que aún no se ha completado el ciclo de la emergencia.

Impuesto al patrimonio: en esto consiste

El Ministro de Hacienda aseguró que buscan imponer un impuesto al patrimonio de personas jurídicas.

“Las empresas que tengan patrimonio líquido superiores a los 10.000 millones de pesos se empezarían a tributar con el 0,6% y cuando superen los 30.000 millones de pesos patrimonio líquido empezarían a tributar el 1,2%”, aseguró y agregó que esto cobija a 15.000 empresas.

Ante las críticas de los empresarios, el jefe de la cartera afirmó que “lo que menos nos gustaría tener que generar tributos es al sector de la producción real, del sector manufacturero, del sector agrícola, en general al sector productivo. Y preferimos concentrarnos en aquellos sectores de la economía que generan renta, ya sea financieras, ya sean rentas de otro tipo, pero que no son producto de una generación de utilidades como resultado de la producción real”.

El jefe de la cartera resaltó que “no es tan exacto que los niveles de tributación de las grandes empresas sean demasiado altos”.

¿Esta emergencia sí fue justificada?

Al respecto, el Ministro de Hacienda afirmó que la anterior emergencia, que está suspendida por la Corte, se soporta en una “situación de presión fiscal y de digamos un escenario fiscal bastante complejo que nos generó la no aprobación de la ley de financiamiento por parte del Congreso, que generó una situación en el cual era claro que con los recursos ordinarios no se podían tramitar situaciones excepcionales”.

¿Por qué no usar recursos de regalías?

Y es que los gobernadores han planteado una alternativa para atender esta situación: usar más de $ 6 billones de pesos quietos en cuentas bancarias del fondo de ciencia, tecnología, innovación y en el fondo ambiental, que son recursos de regalías y que ellos dicen se podrían usar para atender esta situación.

Al respecto, el MinHacienda dijo que no acogerán esta propuesta porque “el sistema general de regalías atiende a todo el país, y tendríamos que suspender todos los proyectos asociados a inversiones en los territorios en todo el país para focalizarnos en una sola inversión, que es en la inversión en la zona afectada”.

A ello agregó que sería “una especie de castigo a las demás regiones del país que utilizan el sistema general de regalías y transferir la totalidad de los recursos que tienen proyectos de inversión y proyectos de desarrollo en las en diferentes regiones del país únicamente para la zona afectada”.

Reviven las inversiones forzosas

El Ministro de Hacienda señaló que están evaluando las inversiones forzosas ante “la urgente necesidad para la reactivación del sector agropecuario en toda la zona afectada de establecer tasas compensadas que favorezcan en los niveles de de tasas de crédito para estos a estos sectores productivos afectados”.

Escuche la entrevista completa aquí: