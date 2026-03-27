Irán defiende impedir el paso por el estrecho de Ormuz en una conversación con Guterres

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó en una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, que impedir el paso de buques vinculados a “enemigos” constituye un “dery nosorecho legal” del país.

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Según informaron las agencias iraníes Fars y Press TV, Araqchí sostuvo que la actual inseguridad en el estrecho de Ormuz es “resultado directo de la ilegalidad y la agresión de Estados Unidos y del régimen sionista”.

El jefe de la diplomacia iraní subrayó que las autoridades competentes del país, “conscientes de sus responsabilidades para garantizar la seguridad y la navegación” en esta vía estratégica, han adoptado “las medidas necesarias”.

El estrecho de Ormuz es un punto clave para el tránsito energético mundial, por el que circula una quinta parte del comercio global de petróleo. Las tensiones en la zona han aumentado en los últimos meses en medio de incidentes marítimos y acusaciones cruzadas entre Teherán y Washington.

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Las declaraciones de Araqchí se producen en un contexto de creciente preocupación internacional por la seguridad de la navegación y la estabilidad regional. Hasta el momento, Naciones Unidas no ha difundido detalles oficiales del contenido de la conversación. EFE