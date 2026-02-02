Banco de la República sube la proyección de inflación en 2026: así quedaría la cifra

En marzo de 2023, la inflación en Colombia alcanzó su punto más alto, con una cifra del 13,34% a partir de factores como el precio del dólar y los costos de petróleo derivados por la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde ese entonces, este indicador mantuvo una tendencia a la baja hasta alcanzar el 5,1% al cierre del 2025, tal como lo informó el Dane.

Esta última cifra determinó el ajuste en los precios de muchos productos y servicios en el inicio del 2026. Sin embargo, está previsto que el Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) emita en los próximos días la nueva cifra que regirá durante el mes de febrero.

Al respecto, diferentes entidades realizan diferentes proyecciones con respecto al valor de la inflación al finalizar el 2026. Entre ellas, se encuentra el Banco de la República, quien señaló que este quedará en un 6,3% luego del análisis realizado por el equipo técnico. Esto supone un aumento en relación al 4,1% que había previsto inicialmente.

¿Qué efectos generará el aumento de la inflación?

El aumento en la inflación genera un impacto directo en la economía de los hogares y de los trabajadores, ya que no contarán con el mismo poder adquisitivo para comprar los productos y servicios que necesitan para su sostenimiento diario. Asimismo, los más afectados por esta medida son aquellos que ganan un salario mínimo.

“El aumento genera preocupación por el impacto que puede tener sobre los sectores más vulnerables, los asalariados y sobre la posibilidad de que el aumento nominal del salario mínimo se diluya por medio de la inflación", explicó Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.

En caso de cumplirse esta proyección, la inflación en Colombia superaría el tope del 6%, algo que no sucedía desde agosto de 2024 cuando se ubicó en un 6,12%. No obstante, esto sería un fuerte impacto para el bolsillo de muchos colombianos.

¿Cómo ha sido la evolución de la inflación en Colombia?

Desde el año 2000, se maneja un régimen de inflación objetivo con el cual busca medir el valor de este indicador cada mes. En aquel momento, la cifra se había establecido por un 8,75%. Sin embargo, fue disminuyendo de forma gradual hasta alcanzar el 2% al cierre del 2009.

Si bien para la siguiente década la inflación alcanzó un repunte del 6,77 al finalizar el 2015, esta cifra volvió a bajar, al punto de que incluso se mantuvo en un promedio por debajo del 4% entre 2018 y 2019. Sin embargo, la pandemia del Covid-19 obligó a una disminución mucho más drástica con tal de evitar un fuerte impacto hacia el bolsillo de los ciudadanos.

Tras el levantamiento de la cuarentena provocada por el virus, la inflación en Colombia tuvo un aumento significativo con tal de impulsar la economía. Sin embargo, esta cifra alcanzó un pico mucho más alto de lo previsto a raíz de la invasión de Rusia en territorio ucraniano, la cual comenzó en febrero de 2022, lo que, a su vez, produjo un fuerte incremento en el valor del petróleo a nivel mundial.