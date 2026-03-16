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Reabrir el estrecho de Ormuz es casi imposible mientras continúe la guerra: Almirante Garat

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En 6AM W de Julio Sánchez Cristo estuvo el almirante Juan Rodríguez Garat, quien afirmó que el cierre del Estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de tensión en el conflicto de Medio Oriente.

Según explicó el almirante Juan Rodríguez Garat, reabrir esta ruta marítima es prácticamente inviable mientras continúe el intercambio de ataques en la región.

El experto señaló que el tránsito de buques mercantes es extremadamente riesgoso debido a los ataques con misiles y drones que se registran en la zona.

Escuche la entrevista AQUÍ: