Importante capital colombiana fue nombrada 'la ciudad más auténtica del mundo para viajar' ¿Por qué?. Bogota sunset in the centre.. Cortesía: Getty Images / Aaron Geddes Photography

Noticia en desarrollUna de las ciudades capitales de Colombia fue reconocida como la ciudad más auténtica del mundo para viajar, según el Global Travel Authenticity Index, un ranking internacional que evalúa las experiencias locales de los destinos turísticos. El galardón destaca la diversidad cultural de la capital colombiana y una escena gastronómica que combina cocina tradicional, innovación culinaria y sabores del mundo, junto con una agenda que supera los 18.000 eventos culturales públicos y privados cada año.

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Este reconocimiento internacional para Bogotá se suma a otros que ha recibido la ciudad en el último año como el de “World’s Best Cities 2026”, donde la capital ocupa el puesto 51 de las mejores ciudades del mundo, el cual destaca su infraestructura y oferta cultural y deportiva.

Travel Authenticity Index define una experiencia auténtica como todo aquello que está por fuera de las “trampas para turistas” y genera experiencias que realmente sumergen a los visitantes en un ambiente local, genuino y honesto.

En este ranking fueron analizadas más de 1.300.000 reseñas de lugares restaurantes, museos, atracciones, salas de conciertos; entre otros espacios turísticos de 140 ciudades del mundo. Luego se cruzaron los datos para saber cuántas veces los usuarios se refieren a una experiencia como trampa para turistas o auténtica. Bogotá tuvo una puntuación de 100; detrás vienen Lima con 70.5 y Taipei con 68.8.

Más de 18.000 eventos culturales públicos y privados en Bogotá:

Bogotá tiene gran variedad de eventos como la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, el Primer Concurso Internacional de Violín de Bogotá, la fiesta electrónica Monumentum, los festivales al Parque, de Verano, Centro, Cordillera y Estereo Picnic y el Festival Internacional de las Artes Vivas – FIAV Bogotá, que ya prepara su segunda edición para 2026 durante Semana Santa.

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Gastronomía:

La ciudad destaca eventos como: Sabor Bogotá, una estrategia que promueve la cocina local y de innovación para posicionar la gastronomía como parte fundamental de la identidad cultural de la ciudad; visibilizando cocinas tradicionales, emprendimientos gastronómicos y circuitos culinarios en diferentes localidades.

Eventos destacados:

Travel Authenticity Index destacó el Festival de Verano por ser un punto de encuentro para toda la familia que ofrece actividades deportivas y sobre todo musicales. Bogotá es una de las capitales musicales de Iberoamérica. Cada semana en cualquier rincón es posible gozar con artistas de todos los géneros musicales y shows que van desde las pequeñas salas de conciertos hasta los festivales más importantes de la región como lo son Estéreo Picnic y Cordillera.

Esto se suma a la oferta pública de los Festivales al Parque como Rock al parque o Salsa, Jazz, Hip-Hop, Colombia, Joropo, Vallenato y Popular al Parque.

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Deporte:

Según el estudio, la ciudad también ocupa el puesto 27 global en atracciones familiares, en gran parte gracias a la Ciclovía, que cada domingo habilita más de 120 kilómetros de vías para el deporte y la recreación, junto con su amplia red de parques.

Estos resultados también evidencian el impacto de iniciativas como Bogotá 24/7, una estrategia que busca dinamizar la vida nocturna de la ciudad a través del talento artístico y la activación de espacios culturales.

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