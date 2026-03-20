Curso de inglés GRATIS en Centro Colombo Americano Bogotá: Alcaldía lanzó 1.700 cupos ¡Aplique!

Imagen de referencia, foto Gettyimages, Canva y logo de la Alcaldía de Mayor de Bogotá.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en cooperación con el Centro Colombo Americano, abrió inscripciones para el programa de formación gratuito ‘Yes, Bogotá’, con la finalidad de que los capitalinos puedan aprender inglés.

Según la entidad, esta convocatoria busca fortalecer las competencias laborales de los ciudadanos, y así hacer más fácil la integración en sectores que cuenten con una alta demanda de talento bilingüe, como lo podrían ser gastronomía y turismo, tecnología, audiovisuales y BPO (Externalización de Procesos de Negocio).

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Esta oferta de formación hace parte de una nueva fase de esta iniciativa, la misma que contará con 1.700 nuevos cupos, ampliando los beneficiarios de esta estrategia de formación para el trabajo.

Si bien la apertura de las inscripciones fue desde el pasado miércoles 18 de marzo, el plazo para poder aplicar será hasta el próximo domingo de marzo de 2026 o hasta agotar los cupos.

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¿Cómo aplicar a la convocatoria del programa ‘Yes, Bogotá’ del Centro Colombo Americano para aprender inglés?

Todos los interesados en esta convocatoria de formación podrán aplicar por medio del siguiente link oficial que los dirigirá a la página del Centro Colombo Americano.

Después de ingresar por este enlace, debe seleccionar la opción ‘quiero inscribirme’ y completar la información requerida; tras esto deberá seguir los pasos que la plataforma le indique.

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¿Quiénes pueden aplicar a la convocatoria del programa ‘Yes, Bogotá’ del Centro Colombo Americano para aprender inglés?

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, esta iniciativa va dirigida a personas que cuenten con la mayoría de edad, que residan en la ciudad y hayan finalizado el bachillerato; a su vez, deben contar con nivel mínimo A2 de inglés, mismo que será determinado por una prueba de clasificación.

La entidad aclara que, si bien el programa está abierto para toda la ciudadanía que cumpla con los requisitos antes mencionados, se dará prioridad a la participación de personas clasificadas en los niveles A, B o hasta C9 del Sisbén, así como a la población que sea considerada vulnerable y que también cumpla con los requisitos establecidos.

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¿Cómo funcionarán las clases del programa ‘Yes, Bogotá’ del Centro Colombo Americano para aprender inglés?

Esta iniciativa contempla 96 horas de clases que serán llevadas a cabo en un horario fijo, donde también se contará con 64 horas de trabajo autónomo con la disponibilidad de diferentes contenidos por un año.

Los estudiantes, por medio de este programa, podrán acceder a talleres de empleabilidad y habilidades blandas impartidas en inglés, clubes de conversación enfocados en entrevistas laborales y presentaciones efectivas, al igual que acompañamiento para fortalecer el proceso de aprendizaje.

El programa asegura que los alumnos podrán ingresar a los niveles A2, B1, B2 o C1, según los resultados que arroje una prueba diagnóstica.

“Desde la Secretaría de Desarrollo Económico seguimos fortaleciendo las oportunidades de formación que permiten a los bogotanos y a las bogotanas acceder a mejores empleos. Programas como ‘Yes, Bogotá’ demuestran que aprender inglés puede convertirse en una puerta real hacia el mercado laboral en sectores con alta demanda de talento” menciono Bibiana Quiroga Forero, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico por medio del portal web oficial de la entidad.

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