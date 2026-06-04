SIC investiga a Tu Boleta por fallas en venta de boletas de conciertos y partidos de fútbol

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación contra Tu Boleta por presuntas fallas en la venta de boletería para partidos de fútbol, conciertos y espectáculos públicos. Entre los asuntos que investigará están si cumple con el deber de información, las cláusulas abusivas y las reglas del comercio electrónico.

Por ejemplo, la SIC señala que la empresa habría omitido datos obligatorios para el consumidor como horarios y canales de venta, para conciertos como “Todos Juntos”, “Luis Alberto Posada”, “Danny Marín y sus amigos” y “La vida de un ícono con Juan Gabriel”.

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Sobre la cancelación o cambio de fechas de varios conciertos, como de Luis Alberto Posada, Myriam Hernández, Danny Marín y sus amigos, la SIC aseveró que la empresa presuntamente no avisó a esa entidad, dentro de los tres días hábiles siguientes, cuál sería el procedimiento para la devolución del dinero, el abono o el recambio de las boletas a los afectados.

Por otra parte, la entidad detectó dos condiciones en estos canales que estarían prohibidas:

Una cláusula donde TuBoleta se eximía ante problemas de horarios, realización del evento o logística, trasladando toda la responsabilidad al promotor

realización del evento o logística, trasladando toda la responsabilidad al promotor Otra donde advertían que el seguro o servicio de “Asistencia TuBoleta” no era reembolsable si el evento se cancelaba, “situación que resulta reprochable porque en esa situación el servicio no es útil para el consumidor”, aseguró el ente de control.

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Finalmente, la SIC aseguró que la empresa habría fallado en garantizar los derechos básicos en este tipo de operaciones, específicamente en lo relacionado con el derecho de retracto (arrepentirse de la compra) y la facilidad para presentar quejas y reclamos (PQRS).

Ante esto, Ticket Fast S.A.S. tendrá el derecho de defenderse, presentar sus argumentos y aportar las pruebas que considere necesarias.