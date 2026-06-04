La Alcaldía de Medellín impulsa las oportunidades de más de 9.500 jóvenes con el programa ‘Parceros’

Colombia

Una de las principales apuestas de la Alcaldía de Medellín, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, es brindar herramientas y acompañamiento a los jóvenes de la capital antioqueña para que puedan construir sus proyectos de vida y cumplan sus sueños en la legalidad. Este objetivo se viene implementando a través del programa ‘Parceros’, que ha beneficiado a más de 9.500 jóvenes con oportunidades de estudio, empleo, emprendimiento y orientación psicosocial desde el año 2024.

Entre los jóvenes beneficiarios, se destacan más de 6.700 que se han graduado, así como 1.103 que han obtenido una opción de empleo, 109 becados y 466 formados para el emprendimiento. A su vez, esta iniciativa se dio a conocer a espectadores de distintos países de Latinoamérica a través de un documental creado y emitido por el canal ‘History’, lo que la catapultó como un referente internacional que redefine el futuro de la juventud.

En ese sentido, el programa ‘Parceros’ busca prevenir que las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad sean captados por estructuras delincuenciales, de prostitución y explotación sexual; pues la estrategia ofrece una atención diferencial que responde a las necesidades y riesgos de cada grupo beneficiario, incluyendo categorías como “Parceros”, “Parceritos”, “Parceros Creadores”, “Parceras” y “Parceros PPL (personas privadas de la libertad)”.

De esta manera, la Administración Distrital de la capital de Antioquia proyecta llegar a 15.000 beneficiarios para seguir fortaleciendo este modelo que les da a las personas la posibilidad de ser escuchadas y explotar los talentos para su desarrollo y el de sus comunidades, como una alternativa distinta a la violencia para la población juvenil de Medellín.