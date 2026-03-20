Idartes abre convocatorias para poner emprendimientos en festivales AL PARQUE: Así puede participar

De fondo: Imagen ilustrativa de dos mujeres observando una exposición de arte (Crédito: Getty Images) / Ligeramente arriba a la izquierda: Logo del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá (Crédito: Idartes / Alcaldía de Bogotá).

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) en Bogotá ha dado a conocer las convocatorias para que los emprendedores colombianos participen en las ZAE: Zonas de Arte y Emprendimiento Festivales al Parque 2026, dirigida a iniciativas artísticas y culturales interesadas en hacer parte de los grandes festivales que se celebran en la capital. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de abril de 2026.

Entre los eventos en los que puede poner su emprendimiento, se encuentran:

Colombia al parque 2026

Jazz al parque 2026

Rock al parque 2026

Hip hop al parque 2026

Salsa al parque 2026

Según la entidad, la propuesta se trata de abrir escenarios pensados para la exhibición y venta de productos y obras que nacen de procesos artísticos y creativos, materializados en objetos de autor, dentro de eventos de gran formato.

Los emprendimientos puedan postularse y acceder a plataformas de circulación y comercialización con características favorables, como contar con afluencia de público objetivo y la posibilidad de posicionar su producto o bien artístico y creativo.

¿Quiénes pueden participar en convocatorias de ZAE 2026 de Idartes?

Según informan, esta Invitación Cultural está dirigida a emprendimientos agenciados por personas naturales, empresas o agrupaciones que comercialicen bienes y productos artísticos y creativos altamente relacionados con el mercado potencial de la Zona de Arte y Emprendimiento.

Por lo tanto, se espera la participación de iniciativas que incluyan formas de expresión artísticas y técnicas de elaboración de obras de arte en las cuales se utilizan materiales y elementos susceptibles de ser moldeados, modificados o transformados por el artista, así como aquellos que utilizan conceptos y medios visuales para crear obras. Esto incluye disciplinas como:

Pintura.

Ilustración.

Escultura.

Fotografía.

Arquitectura.

Diseño gráfico, entre otras.

Básicamente, Estas artes se centran en la creación de imágenes y objetos que transmiten ideas, emociones y conceptos estéticos a través del uso del color, la forma, la composición y otros elementos visuales.

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¿Qué tipo de emprendimientos o proyectos NO pueden participar en las convocatorias de ZAE 2026 de Idartes?

Cabe acotar que para estos eventos hay restricciones en los tipos de negocios que se pueden instalar, entre los que se encuentran:

Emprendimientos o artistas que dentro de sus actividades productivas vendan bebidas o alimentos. Propuestas que comercialicen elementos asociados, destinados o que incentiven el consumo de sustancias psicoactivas o sus derivados. Emprendimientos o artistas que usen in situ, exhiban o comercialicen aerosoles. Emprendimientos o artistas que se dediquen a la modificación corporal (cortes de cabello, barbería, piercing y tatuaje, entre otros similares). Emprendimientos o artistas que venden productos desarrollados por terceros, es decir, que no son productores y creadores directos de dichos productos. Emprendimientos o artistas (incluidos los miembros de las agrupaciones) que han tenido llamados de atención oficiales por parte de la Entidad, debido a situaciones constituyentes de alteración al orden o al incumplimiento de los parámetros señalados en la carta de compromiso presentada en el marco de la presente Invitación Cultural para las vigencias 2025 y 2024.

¿Cómo participar en las convocatorias?

Idartes tiene su propia plataforma para recibir las postulaciones de las convocatorias que oferta. Puede acceder a los detalles de esta oportunidad en específico haciendo clic aquí.

Entre los datos a aportar, tiene que ofrecer una breve descripción del emprendimiento o marca, además del nombre o razón social del emprendimiento (Tenga en cuenta que este será usado en la cenefa del montaje de ZAE, en caso de ser ganador). También debe adjuntar su copia de documento de identidad, certificado de residencia en Bogotá y certificado de existencia y representación legal.

A finales de abril (28) será publicada la lista de seleccionados.

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