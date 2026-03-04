El Festival Internacional de Artes Vivas regresa a Bogotá con más de 100 obras

La Comunidad de Madrid será uno de los 18 invitados internacionales que hacen parte del Festival Internacional de Artes Vivas – FIAV, en el que también participarán 32 compañías nacionales de danza, circo y teatro, así como 43 locales.

Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte en Bogotá habló en A vivir que son dos días sobre la segunda edición del FIAV; destacó el talento local que se presentará en dos producciones en el Teatro Mayor, una de ellas es una recreación en danza de “Las cuatro estaciones” de Vivaldi.

La programación del festival cuenta con producciones de diferentes partes del mundo, una de las más destacadas es la de Tao Dance, ya que, además de ser uno de los grupos más relevantes, ha marcado la historia del arte con sus presentaciones en Iberoamérica.

Lo mejor del teatro llega del 27 de marzo al 7 de abril a Bogotá. Las entradas ya pueden adquirirse por medio de Tu Boleta. Toda la información puede encontrarse también en la página web del FIAV: www.fiavbogota.com