El Festival de Música Religiosa de Marinilla tendrá 10 conciertos y 2 actividades académicas

Medellín

Este sábado, 28 de marzo, comienza en el municipio de Marinilla, Oriente de Antioquia, uno de los eventos culturales y religiosos más importantes del país, que llega a su cuadragésima novena versión, el Festival de Música Religiosa.

Este certamen, que en 2027 cumplirá sus bodas de oro, tiene previstos 10 conciertos y 2 actividades académicas, gracias a la organización de la Corporación Amigos del Arte, Corarte, el concurso del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la administración municipal de Marinilla y algunos aportes empresariales e instituciones del Oriente antioqueño.

Referente cultural

Para los organizadores de este evento, “esta versión, además de tener una amplia programación, nos acerca a los 50 años del Festival, que se ha convertido en una de las grandes apuestas y referentes culturales y artísticos del Oriente antioqueño y del país para Latinoamérica y el mundo”.

Para Francisco Cuervo, de la Corporación Amigos del Arte Marinilla, CORARTE, “es muy importante decirle a todos y a todas que para venir al festival, para entrar a los conciertos, el único requisito es hacer la fila. Los conciertos no tienen ningún valor; es precisamente una actividad y un certamen que tiende a que no haya diferencias de ninguna naturaleza”.

Insistió el líder cultural del Oriente de Antioquia que “la cultura no puede ser privilegio de nadie; además, este año queremos congregar a partir de una premisa, y es Marinilla Fraterna, la casa común”.

Lista de conciertos

Los conciertos arrancarán este sábado a las 7 de la noche con la presentación del Ensamble Poiesis en la Capilla de Jesús.

El domingo se tienen previstos dos conciertos, el primero de ellos en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús del barrio La Dalia, a partir de las dos de la tarde, con la presentación de la Banda Sinfónica del Municipio de Rionegro.

A las siete de la noche, se presentará la Orquesta Departamental de Antioquia en el Teatro Valerio Antonio Jiménez.

La programación continúa el lunes Santo, con la presentación de Concento Antiguo Medellín, a partir de las siete de la noche en la Capilla de Jesús; a esa misma hora y en el mismo lugar, el martes Santo se presentará la Orquesta Cámara Rezonanz.

A partir del miércoles, los conciertos se trasladarán al Teatro Valerio Antonio Jiménez con la presentación de Tamsaianka; el jueves se presentarán la Orquesta Regional de Cuerdas del Oriente y el Soul Gospel Medellín; el viernes estará como protagonista el Ensamble Vocal Polimnia Marinilla y el sábado se presentarán el flautista Johathan Gómez Galvis y el pianista Santiago Duque Ángel.

Actividades académicas

Como parte del Festival, se tienen previstas dos actividades académicas, las cuales se desarrollarán en la Casa Valero A. Jiménez el lunes, 30 de marzo y el miércoles, 1 de abril.

La primera actividad será la contextualización del programa Monteverdi: “Luz de una constelación”, con el Concento Antiguo.

La segunda actividad será el “Encuentro Ceremonial para el Cuidado de la Vida”, con el grupo Tamsaianka.

Un festival con más de 400 conciertos en su historia

Desde que nació el Festival de Música Religiosa de Marinilla, en 1978, se han realizado cerca de 400 conciertos, se han interpretado más de 1.500 obras pertenecientes a más de 250 compositores que abarcan los diferentes periodos de la música, desde la época antigua hasta la música del siglo XX.

Participación de diferentes culturas

Durante los 49 años de Festival, han participado más de 50 artistas y sabedores tradicionales de diferentes culturas y pueblos ancestrales de Colombia como de Timbiquí en el departamento del Cauca; San Basilio de Palenque- Mahates Bolívar; y la comunidad Iku proveniente de la Sierra Nevada de Santa Marta.