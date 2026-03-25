La Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de Marinilla son Patrimonio Cultural e Inmaterial

Medellín

El municipio de Marinilla recibió la notificación de que su Semana Santa y su Festival de Música Religiosa fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, lo que indica que las ceremonias, conciertos, encuentros y eventos que reúnen estos dos momentos de esta localidad deben ser salvaguardados para garantizar su permanencia.

Aprobado por el Senado

El Senado de la República, con votación unánime, aprobó esta iniciativa dando respaldo nacional a una tradición que ha trascendido varias generaciones y que se reconoce de esta manera como un patrimonio de todos los colombianos.

El declarar la Semana Santa y el Festival de Música Religiosa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación exalta la riqueza histórica y espiritual de estas manifestaciones.

Es un respaldo al valor de generaciones que han preservado con devoción, disciplina y sentido de pertenencia una de las celebraciones más emblemáticas del país.

¿Qué incluye la declaratoria?

Esta declaratoria incluye todas las expresiones culturales que hacen parte de estas dos tradiciones, desde las solemnes procesiones hasta el legado musical que ha convertido a Marinilla en un referente nacional.

Se establece el reconocimiento a los creadores, gestores y promotores culturales, quienes han sido pilares fundamentales en la conservación y transmisión de estas prácticas, y podrán acceder a estímulos para fortalecer su labor.

El alcalde de este municipio del Oriente de Antioquia, Julio Serna Gómez, dijo que “recibimos con inmensa alegría y orgullo esta nueva ley de la República, que declara la Semana Santa de Marinilla y el Festival de Música Religiosa y todas sus actividades alrededor, Patrimonio Inmaterial de la Nación, gracias al trabajo del congresista Luis Miguel López, de los directivos del Festival de Música Religiosa, de los secretarios de cultura y de todo el trabajo de la administración”.

Podría llegar a ser patrimonio de la humanidad

Según el mandatario local, Julio Serna, hay que agradecer a todas “las personas que de alguna otra manera hacen que este patrimonio hoy de nuestro municipio, que nuestra fe de lo que nosotros vivimos, se convierta ya en patrimonio para todo el país y que muy seguramente, con todo el trabajo y esfuerzo, también será patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad”.

Además, para el mandatario local, esta declaratoria se convierte en una gran oportunidad para Marinilla, para sus tradiciones, la fe, “para mostrar lo mejor de nosotros al mundo, a este país y, por supuesto, nosotros cuidaremos, velaremos para que María siga siendo ese territorio donde la fe, la cultura y las tradiciones son importantes en la medida que seguimos progresando y el progreso también hace parte de tener la identidad”.

Este hito también abre el camino para la formulación del Plan Especial de Salvaguardia, instrumento clave para garantizar la protección, promoción y sostenibilidad de estas tradiciones, así como su inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional.

Según lo define el reconocimiento, Marinilla es declarada como “Ciudad con Alma Musical de Colombia”, exaltando su profundo vínculo con la música religiosa y su aporte al patrimonio cultural del país.

La declaratoria permitirá además la gestión de recursos e inversión para la conservación de espacios y bienes representativos, como la Capilla de Jesús Nazareno, la Plazoleta de los Mártires, la Casa de los Arbeláez y el Museo de Cristos, Cruces y Crucifijos, fortaleciendo así la infraestructura cultural del municipio, explicó en un comunicado la administración municipal.