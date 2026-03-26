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26 mar 2026 Actualizado 15:38

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“El Parche”: la nueva plataforma para descubrir planes y actividades en Medellín

La Alcaldía de Medellín ha decidido lanzar esta estrategia para contibuir a la salud mental, agrupando contenidos como libros, películas, herramientas para el cuidado emocional y el aprovechamiento del tiempo libre.

“El Parche”: la nueva plataforma para descubrir planes y actividades en Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

“El Parche”: la nueva plataforma para descubrir planes y actividades en Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

“El Parche”: la nueva plataforma para descubrir planes y actividades en Medellín Foto: Alcaldía de Medellín
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“El Parche”, es una plataforma digital gratuita que ayuda a que los ciudadanos aprovechen su tiempo libre y conviertan estos momentos en oportunidades y conexión.

Esta iniciativa nace por los tiempos en que el ocio puede convertirse en soledad, desconexión o falta de alternativas, por ello, esta plataforma podrá ofrecer clases virtuales, libros, videos educativos, entre otras herramientas que promuevan el progreso académico y personal.

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“Entra a www.medellin.gov.co/elparche que tenemos planes para salir y conocer gente nueva y planes para hacer desde la casa. Mejor dicho aquí encuentras muchas opciones para no sentirte solo. En Medellín nos cuidamos entre todos y nos preocupamos por tu salud mental”, expuso el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Con esta plataforma, los ciudadanos podrán construir comunidad, contemplando diferentes alternativas en grupo.

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