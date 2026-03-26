Dos mujeres fueron capturadas por drogar a turistas extranjeros para robarlos en Medellín

Medellín

Dos mujeres de 19 y 34 años, fueron capturadas en Medellín al ser señaladas por las autoridades de drogar y robar a extranjeros en el sector del parque Lleras, en El Poblado.

Mediante dos diligencias de registro y allanamiento en los barrios Caicedo y Villa Hermosa, la policía logró detener a las mujeres que, según la investigación, contactaban a sus víctimas a través de redes sociales para seducirlos y acordar encuentros bajo la fachada de servicios de compañía.

Su modus operandi constaba en trasladar a los turistas hasta alojamientos turísticos donde, aprovechando el consumo de bebidas alcohólicas, les suministraban sustancias como clonazepam, provocando pérdida de la consciencia para facilitar el hurto de pertenencias de alto valor, dinero en efectivo y dispositivos móviles.

Detalles de las capturas

El caso más reciente ocurrió el pasado 30 de enero, cuando seis estadounidenses fueron abordados por estas dos jóvenes al salir de una discoteca, quienes los convencieron de ir, en compañía de otras “damas de compañía” a un apartamento de renta corta en el corregimiento de Santa Elena para seguir la fiesta. Allí, les robaron una suma de 30 millones de pesos.

“Llegaron allá, empezaron la fiesta, empezaron a consumir licor y gracias precisamente a que estaban alicorados, estas mujeres, al menos a una de esas personas estadounidenses, les suministraron esta sustancia escopolamina, logrando entonces, gracias a la pérdida de su conciencia, robarlo. Le robaron una cadena, le robaron unas joyas, le robaron el celular y le robaron dinero en efectivo”, detalló Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.

Durante los operativos, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, documentos de identificación de otras mujeres, dinero en moneda extranjera y un arma de fuego.

Las capturadas tienen antecedentes judiciales por hurto agravado bajo esta misma modalidad. La mujer de 19 años registra tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio, mientras que la de 34 años cuenta con tres registros por hurto y uno por porte ilegal de armas de fuego. Además, las autoridades evidenciaron un entorno familiar vinculado a la criminalidad, con antecedentes por homicidio y hurto.

Las dos mujeres fueron puestas a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto calificado y agravado.