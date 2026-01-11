Marinilla realizará un homenaje simbólico a la hora que se iba a presentar Yeison Jiménez

Marinilla- Antioquia

La alcaldía del municipio de Marinilla, en el Oriente de Antioquia, donde se iba a presentar el cantante Yeison Jiménez, lamentó el fallecimiento del artista y manifestó que Colombia está de luto por esta tragedia aérea registrada en el municipio de Paipa , desde donde despegó en una avioneta monomotor con destino al departamento.

El alcalde de Marinilla, Julio César Serna Gómez, reportó que el artista se iba a presentar a las 9:00 p. m., en el marco de la programación de las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre en Marinilla.

“En señal de respeto y homenaje, durante la jornada festiva se realizó un minuto de silencio, y a la hora en la que estaba programado su show se llevará a cabo un homenaje simbólico en su memoria”.