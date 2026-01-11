Marinilla realizará un homenaje simbólico a la hora que se iba a presentar Yeison Jiménez
La administración municipal lamentó el fallecimiento trágico del artista colombiano en el municipio de Piapa en Boyacá.
Marinilla- Antioquia
La alcaldía del municipio de Marinilla, en el Oriente de Antioquia, donde se iba a presentar el cantante Yeison Jiménez, lamentó el fallecimiento del artista y manifestó que Colombia está de luto por esta tragedia aérea registrada en el municipio de Paipa, desde donde despegó en una avioneta monomotor con destino al departamento.
El alcalde de Marinilla, Julio César Serna Gómez, reportó que el artista se iba a presentar a las 9:00 p. m., en el marco de la programación de las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre en Marinilla.
“En señal de respeto y homenaje, durante la jornada festiva se realizó un minuto de silencio, y a la hora en la que estaba programado su show se llevará a cabo un homenaje simbólico en su memoria”.
Finalmente, manifestó que elevan una oración por el descanso eterno del artista y de las demás víctimas.