Congreso no sesionaría en Semana Santa y surgen críticas por baja actividad legislativa

A tan solo 10 días de haber iniciado el último periodo de sesiones de este Congreso, tras tres meses de receso legislativo, salieron a relucir las críticas por la baja intensidad de trabajo en el Capitolio.

Durante la próxima semana, no sesionarán ni la plenaria de la Cámara de Representantes ni, muy probablemente, la del Senado, por la Semana Santa.

Esto significa que, en la práctica, los congresistas se tomarán toda la semana, de lunes a viernes, pese a que para el resto del país los únicos días festivos son el jueves y el viernes.

Caracol Radio consultó al presidente del Senado, el liberal Lidio García, quien explicó que la posibilidad de no sesionar se debe, entre otras razones, al alto flujo aéreo por la temporada de vacaciones de Semana Santa.

“No hay vuelos porque hay alto flujo por las vacaciones de Semana Santa”, señaló. En todo caso, no cerró la puerta a citar alguno de esos días si es necesario.

A la polémica por la ausencia la próxima semana, se suma al contenido de algunos proyectos en la agenda legislativa de estos días, que han sido calificados por varios sectores como curiosos o incluso inoficiosos.

Entre ellos, iniciativas para declarar como patrimonio inmaterial de la Nación el Festival del Cuy, o crear la conmemoración del Día de la Achira o exaltar prácticas culinarias como la de la garulla soachuna, así como el reconocimiento de los Santos Reyes Magos como patrimonio cultural.

Mientras tanto, otros proyectos considerados de mayor impacto estarían quedando relegados. Es el caso de la iniciativa del senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, que busca impedir que familiares de gobernadores y alcaldes lleguen al Congreso.

Las críticas también apuntan a que reformas clave como la de salud o la jurisdicción agraria no están avanzando, justo en el último periodo antes de la posesión del siguiente Congreso. Es decir, esta es la última posibilidad para sacar iniciativas antes del cambio de gobierno.