Este es el país de Sudamérica que no celebra Semana Santa: Está a 6.900 km por tierra de Colombia

Este es el único país de Sudamérica que no celebra Semana Santa: Está a 4.728 km por tierra de Colombia. cortesía: Getty Images / Anton Petrus

La Semana Santa es una celebración tradicional de la religión cristiana que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Durante esta semana, los fieles reflexionan sobre los últimos días de Jesús en la Tierra, participando en diversas ceremonias religiosas.

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Especialmente en el caso de Colombia, la Semana Santa es un período de profunda devoción y también de descanso. Muchas personas aprovechan estos días para participar en actos litúrgicos, mientras que otros los utilizan para vacacionar, dado a que algunas jornadas son festivas a nivel nacional.

Por ejemplo, la mayoría de las instituciones educativas suelen dar la semana completa de descanso y en algunas empresas estos días son libres.

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Además, también es vista como una semana en la que se da la oportunidad para renovar la fe y el compromiso religioso de los creyentes, no solo en Colombia sino en diversos lugares del mundo en los que se sigue la religión cristiana.

¿Cuál es el país de Sudamérica en el que no se celebra la Semana Santa?

A diferencia de muchos otros países, estas fechas tan importantes para la religión cristiana no son celebradas en todos los lugares. Sin embargo, sí se otorgan unos días festivos bajo el nombre de ‘Semana del Turismo’ para que las personas puedan visitar Uruguay durante estos días libres. Esto se debe a un proyecto que se encargó de dividir el Estado de las creencias religiosas a comienzos del siglo pasado.

La división en Uruguay inició desde 1903 cuando subió al poder José Battle y promovió el retiro de los crucifijos en hospitales; además, inició la prohibición de enseñar religión como una materia adicional en las escuelas.

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Con esta norma, se decidió que los cuerpos no serían transportados a las Iglesias por cuestiones de higiene, sino que serían llegados directamente al cementerio. Aunque parece una medida a penas lógica, para ese momento se trataba de un duro golpe para la Iglesia, lo que llevó a que se dieran duros enfrentamientos.

Ya que en Uruguay no se celebra la Semana Santa, ni la Navidad, estas fechas son promocionadas hoy en día como épocas destinadas al turismo tanto local como internacional. Los colombianos interesados en visitar ese país pueden hacerlo tomando vuelos que pueden costar entre $1.000.000 y $2.300.000 de pesos aproximadamente.

¿A cuánto queda Uruguay de Colombia?

A Uruguay se puede llegar desde Colombia vía terrestre o aérea, le contamos la distancia:

Distancia en línea recta (vuelo) : Aproximadamente 4,808 km entre Bogotá y Uruguay.

: Aproximadamente 4,808 km entre Bogotá y Uruguay. Distancia por carretera: Son aproximadamente 6,907 km si decides conducir desde Bogotá.

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