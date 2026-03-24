Semana Santa 2026: Qué días son festivos, Domingo de Ramos, Domingo de Pascua y más; Fechas exactas. Getty Images / FRANCISCO MORGADO CUELLO DE ORO

La llegada de la Semana Santa o Semana Mayor, como se le conoce en la fe católica, congrega a millones de creyentes en todo el mundo, quienes participan en rituales religiosos conmemorando la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

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Además de su importancia para el catolicismo, en Colombia, la Semana Santa representa el primer periodo extendido de vacaciones en el año, por lo cual muchas personas tienen presente las fechas para planificar viajes y encuentros familiares.

¿Por qué cambia la fecha de la Semana Santa?

Aunque es un periodo fijo, que se lleva a cabo todos los años, la fecha suele tener variaciones, tal como ocurrirá en 2026.

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Esta determinación tiene su origen en la celebración de la Pascua judía o ‘Pesaj’, que coincidía con la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, según reseña el portal Catholic.net. La historia señala que este feriado conmemora la liberación del pueblo hebreo tras su salida de Egipto.

De esta manera, aunque en la actualidad son festividades diferentes, la Pascua cristiana que celebra la resurrección de Jesús mantuvo la asociación con los ciclos lunares. El Domingo de Resurrección se emplaza el primer domingo después de dicha luna llena, a la cual se le denomina ‘Luna Pascual’.

¿Cuáles son las fechas de Semana Santa en Colombia en 2026?

En 2026 los días de Semana Santa caen en estas fechas:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Lunes Santo: 30 de marzo

Martes Santo: 31 de marzo

Miércoles Santo: Primero de abril

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado de Gloria: 4 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril

Cabe destacar que solo el Jueves y el Viernes Santo son considerados festivos oficiales según la ley; por lo tanto, estos días se suspenden numerosas actividades laborales y servicios.

¿Cuáles son los festivos que siguen en el 2026?

El año laboral 2026 en Colombia tendrá una importante presencia de días festivos, con puentes que regresan, como el del Día de la Independencia (20 de julio), y otros que tienen la ubicación ideal para formar fines de semana largos.

Consulte a continuación el calendario de festivos oficiales en Colombia, después de Semana Santa: