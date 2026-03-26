Colombia HOY: nómina titular para el partido amistoso ante Croacia / Getty Images / Omar Vega

Todo listo para el partidazo que protagonizarán las selecciones de Colombia y Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, a partir de las 6:30 de la tarde (hora colombiana).

Los 26 futbolistas convocados por Néstor Lorenzo han estado juntos en apenas dos sesiones de entrenamiento, teniendo en cuenta que hasta el martes 24 de marzo se pudo completar el grupo. Así pues, el objetivo era armar un once titular con la base de las Eliminatorias.

En este orden de ideas, los inicialistas son: Camilo Vargas; Johan Mojica, Jhon Janer Lucumí, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

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Este será entonces el equipo que busque mantener el invicto frente a las selecciones europeas. Y es que desde noviembre del 2011, Colombia no ha podido ser derrotada por un conjunto de la UEFA, contando amistosos y encuentros en Copas del Mundo.

Todo listo entonces para la primera salida cafetera en esta Fecha FIFA del mes de marzo, cuyo segundo compromiso se llevará a cabo el domingo 29 ante Francia, que viene de vencer a Brasil en Estados Unidos por un marcador de 2-1.

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Nómina de Croacia frente a Colombia en amistoso

La principal novedad del seleccionado croata pasa por la suplencia de Luka Modric, quien es el capitán y principal figura del equipo. Claro está que entre los incialistas destacan Ivan Perisic (capitán), Mario Pasalic y Nikola Vlasic.