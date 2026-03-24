La Selección Colombia tiene impresionante invicto frente a selecciones europeas: ¿Podrá mantenerlo?

La Selección Colombia se alista para sus duelos amistosos correspondientes a la fecha FIFA del mes de marzo. Los 26 futbolistas convocados ya trabajan bajo la batuta de Néstor Lorenzo y preparan los duelos ante Croacia y Francia en los Estados Unidos.

Es preciso recordar que la Tricolor enfrentará al combinado croata el próximo jueves 26 de marzo (6:30 de la tarde, hora colombiana) en el Camping World Stadium de Orlando, Florida; tres días después, el domingo 29 de marzo (2 de la tarde, hora colombiana), el turno será frente a los franceses, actuales subcampeones del mundo, en el Northwest Stadium de Landover, Maryland.

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La Selección Colombia tiene impresionante invicto frente a selecciones europeas

Colombia tiene por delante dos rivales durísimos, aunque tiene un factor que le juega a favor. La Selección lleva más de una década sin perder contra selecciones europeas, esto contando duelos oficiales y encuentros amistosos.

La última vez que el cuadro nacional cayó ante un rival del Viejo Continente fue en febrero del 2011, cuando enfrentó a la España campeona del mundo en el Santiago Bernabéu. Aquel día se impuso el equio de Vicente del Bosque por 1-0, anotación de David Silva (86′).

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A partir de entonces, la Tricolor no perdió más ante rivales europeos, periodo que curiosamente coincide con la llegada de José Néstor Pékerman al banquillo técnico.

En cuanto a Mundiales, se recuerda la victoria frente a Grecia en 2014 (regreso de la Selección a una Copa del Mundo) y la goleada sobre Polonia en 2018; en duelos amistosos, destacan los triunfos ante Alemania y España durante la era Lorenzo.

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Partidos amistosos ante selecciones europeas

La racha de buenos resultados frente a selecciones europeas comenzó en agosto del 2013, cuando la Selección Colombia derrotó 1-0 a Serbia en Barcelona (gol de Fredy Guarín). Repase los demás partidos a continuación:

Fecha Partido Goles Agosto 2013 Colombia 1-0 Serbia Freddy Guarín Noviembre 2013 Colombia 2-0 Bélgica Falcao García y Víctor Ibarbo Noviembre 2013 Colombia 0-0 Países Bajos - Noviembre 2014 Colombia 1-0 Eslovenia Adrián Ramos Junio 2017 Colombia 2-2 España Edwin Cardona y Falcao García Marzo 2018 Colombia 3-2 Francia Luis Muriel, Falcao y

Juanfer Quintero Junio 2023 Colombia 2-0 Alemania Luis Díaz y Juan Cuadrado Marzo 2024 Colombia 1-0 España Daniel Muñoz Marzo 2024 Colombia 3-2 Rumania Jhon Córdoba, Jhon

Arias y Yaser Asprilla

Nueve amistosos en total con un balance de siete victorias y dos empates; además de 15 goles a favor y tan solo 6 en contra.

Partidos oficiales ante selecciones europeas

El balance es corto, teniendo en cuenta que la Selección Colombia regresó a los campeonatos del mundo en Brasil 2014 y repitió en Rusia 2018, pero al torneo siguiente no se logró clasificar. Así pues, registra dos victorias y un empate. Repase acá los cruces: