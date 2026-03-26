Luis Díaz preocuparía en la interna del Bayern por su participación con la Selección Colombia

Luis Díaz genera molestia en el Bayern Múnich, que no estaría del todo conforme con la participación del Guajiro con la Selección Colombia en los amistosos frente a Croacia y Francia.

Desde el entorno del club Alemán existe preocupación por la carga física del jugador, teniendo en cuenta que se avecinan compromisos determinantes tanto en la Bundesliga contra como en la Champions League.

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El Bayern deberá afrontar un exigente calendario en los próximos días, incluyendo un duelo clave en el torneo local y una serie de partidos de alto nivel ante el Real Madrid en Champions. Por ello, la posible participación de Lucho con la Selección Colombia genera inquietud, especialmente por el riesgo de desgaste o alguna eventual lesión.

A pesar de esto, el extremo colombiano sigue siendo una pieza importante tanto para su club como para la Selección, por lo que su presencia en este tipo de compromisos internacionales continúa siendo un tema de atención en Alemania.

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Así está el cronograma de partidos de Lui Díaz con el Bayern

El conjunto Bávaro afrontará una seguidilla de partidos determinantes en distintas competiciones. Todo comenzará en la Bundesliga con la visita al Friburgo, antes de encarar uno de los duelos más exigentes del calendario: la serie de cuartos de final de la Champions League frente al Real Madrid.

Entre ambos compromisos europeos, el Bayern también deberá medirse ante St. Pauli por liga, en medio de un calendario apretado que exige rotaciones y máxima intensidad.

Tras el partido de vuelta ante el conjunto Merengue, el equipo continuará su camino en Bundesliga enfrentando al Stuttgart, para luego cerrar este tramo con otro reto en la DFB-Pokal frente al Bayer Leverkusen.

Este panorama genera preocupación en el entorno del Bayern Múnich, especialmente por la carga física de jugadores clave como Luis Díaz.