Celsia anunció una distribución de $364.500 millones para los accionistas

Medellín

En la asamblea de accionistas de Celsia, que se cumplió en Plaza Mayor de la ciudad de Medellín, se anunciaron las distribuciones de dividendos y la conformación de una nueva junta directiva tras la salida de Jorge Mario Velásquez, quien la presidió durante más de 10 años.

Distribución para los accionistas

En este encuentro se aprobó una distribución superior a $364.500 millones, equivalente al IPC + 2 puntos porcentuales, mediante dos mecanismos complementarios.

El primer mecanismo es el pago de dividendos en efectivo por $214.500 millones, equivalentes a $208 por acción.

Este pago se hará en tres cuotas: la primera el próximo 23 de julio; posteriormente, el segundo pago se hará el 22 de octubre y la tercera y última cuota se tiene prevista para el 28 de enero de 2007.

El segundo mecanismo se refiere a la recompra extraordinaria de acciones por hasta $150 mil millones a un precio de $9.002 por acción, desarrollada durante abril de este año.

Según explicó Celsia, “la asignación se hará en dos etapas: en la primera, según la participación de cada accionista en la compañía, y en la segunda se adjudicará por rondas uno a uno, garantizando que todos los accionistas participen en igualdad de condiciones”.

Alta participación de accionistas

La Asamblea General de Accionistas de Celsia contó con una participación superior al 86 por ciento de los convocados; allí se aprobó el informe de gestión, se presentó el avance de la estrategia dual de servicios de energía y gestión de activos y la ruta para duplicar el valor fundamental al 2030.

En este encuentro se presentaron los progresos de EnergizarC y el detalle de los resultados financieros y operativos.

Resultados financieros

Celsia mostró un ebitda de $1,66 billones, el margen ebitda 30,9% y la ganancia neta de COP 634 millones.

Esto, sumado a la consolidación de negocios como Atera en alianza con Brookfield, el despliegue solar de C2 Energía que está próximo a alcanzar los 590 MWp y los avances del vehículo de Perú.

Ricardo Sierra, presidente de Celsia, explicó que “la asamblea es siempre un momento emocionante porque nos permite encontrarnos con nuestros accionistas, una comunidad que ha crecido de manera notable en los últimos años y que ya supera las 31 mil personas. Hoy, además de compartirles en detalle resultados y estrategia a 2030, con la que aspiramos a duplicar el valor de la compañía, presentamos un mecanismo innovador para la distribución de utilidades, que fue aprobado y que refleja la profunda confianza que tenemos en el valor real de Celsia, incluso por encima de lo que hoy reconoce el mercado. Esperamos que muchos de nuestros accionistas participen y se beneficien de esta oportunidad adicional para potenciar su inversión”.

Nueva junta directiva

En la asamblea también presentaron la nueva junta directiva que estará conformada por los miembros patrimoniales Juan Esteban Calle, CEO designado de Grupo Argos; Felipe Aristizábal, CFO designado de Grupo Argos; Rafael Olivella, CLO de Grupo Argos; Juan Esteban Mejía, ejecutivo de Grupo Argos.

También estarán como miembros independientes Eduardo Pizano, Juanita Mesa y Tomás González.

Ricardo Sierra agregó que “esta asamblea fue especialmente significativa porque hicimos un tributo de despedida y gratitud a Jorge Mario Velásquez, quien presidió nuestra Junta Directiva durante diez años y nos deja el ejemplo de una trayectoria impecable de 42 años en el Grupo Argos. Su liderazgo, visión estratégica, humanidad y compromiso impulsaron la transformación de Celsia. También se retiraron otros tres miembros por distintas circunstancias, lo que dio paso a una nueva conformación de la Junta Directiva, la que nos acompañará en la ruta que nos hemos trazado hacia 2030 para seguir creando valor para nuestros accionistas y las regiones donde operamos”.

Dinero para la Fundación Grupo Argos

Los accionistas aprobaron una donación de $6.530 millones a la Fundación Grupo Argos; esos recursos serán destinados a programas sociales en los territorios donde Celsia tiene presencia.