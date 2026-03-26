Ofrecen recompensa de $50 millones por quienes están generando los bloqueos en el Bajo Cauca

Cartel de los más buscados por el paro en el Bajo Cauca. Cortesía: Gobernación de Antioquia

Medellín

La Gobernación de Antioquia publicó un cartel de 20 personas que serían los responsables de generar los bloqueos en las principales vías del Bajo Cauca antioqueño en medio del paro minero que completa 11 días en esa zona del departamento de Antioquia.

En la publicación se revelan los rostros de las personas que estarían afectando la movilidad e incitando a alteraciones del orden público en sectores como Campo Alegre, El Coliseo, el municipio del Bagre y el corregimiento de Jardín.

Según la gobernación de Antioquia, estas personas están incitando al bloqueo total de las vías en el Bajo Cauca.

La lista con 20 rostros pide información para lograr su ubicación y responder por infringir el artículo 353ª del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), por obstrucción de las vías públicas que afecta el orden público, y el artículo 8 de la Ley 733 de 2002, instigación al terrorismo.

Bloqueos de las últimas horas

En las últimas horas se registraron tres bloqueos y una concentración, con la participación de unas 600 personas.

En el eje vial Caucasia – Cáceres, el bloqueo se registró en el sector Guarumo, donde cerca de 200 personas bloquearon con troncos y ramas esta vía nacional.

En la vía que une a Cáceres con el corregimiento Jardín de Tamaná, el bloqueo se registró en el sector El Puerto, donde la vía fue afectada por una manifestación de 60 personas que atravesaron troncos y quemaron llantas.

En el sector La Glorieta de Zaragoza, los manifestantes bloquearon tres puntos donde participaron cerca de 150 personas en las salidas hacia ese municipio, hacia Segovia y hacia Caucasia.

Allí el personal de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, intervino en ese sector.

La concentración se dio en el municipio de Caucasia, sector del coliseo Luciana Cadavid, donde hay cerca de 200 personas.

Hacen seguimiento por posible reactivación

Las autoridades hacen seguimiento por posible reactivación en Caucasia, sector de la Glorieta Olímpica, lo mismo que las vías que conducen a El Bagre, Villa Arabia, Tarazá y Campo Alegre.

También el sector del puente de La Libertad en El Bagre y la vía entre Zaragoza y La Chilona.

¿Qué dice el ministro de Defensa?

El general en retiro Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, ministro de Defensa de Colombia, insistió en que se protege siempre la protesta social, pero no se tolera el vandalismo ni las asonadas.

En su cuenta de X indicó: “Esto es un delito. Se ofrecen hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a quienes participaron en estos hechos y a quienes están detrás de ellos. Suban videos de los responsables a las redes sociales. Háganlos visibles”.

Explicó el ministro de Defensa que en esta región la minería ilegal, a mediana y gran escala, está destruyendo el medio ambiente y generando cada vez más violencia.

Insistió en que no tener una actuación frente a este tipo de afectación a los recursos naturales sería un delito de omisión.

Tras publicar videos que demuestran el uso de armas artesanales, el ministro indicó que esas imágenes no evidencian un paro minero, más bien reflejan claramente la preparación de actos violentos y ataques contra la fuerza pública.