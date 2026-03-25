Arreglos en la avenida El Poblado tardarían 30 días más

Medellín

Los trabajos para volver a la normalidad el flujo vehicular en la avenida El Poblado, se llevan realizando a toda máquina, siendo esto una prioridad para el distrito de Medellín en estos momentos, debido a que el cierre parcial de esta importante vía ha generado complicaciones en el tránsito, principalmente en el sur de la ciudad.

Es por esto que durante el pasado fin de semana se dio inicio a todas las acciones pertinentes de alistamiento, lo que incluyó levantamiento topográfico, reconocimiento geotécnico, y adecuaciones de las áreas de intervención, para dar una pronta apertura y normalizar la movilidad en este sector.

Una de las soluciones optadas es la implementación de un sistema rápido de instalación, el cual consiste en ubicar, por partes, una estructura conformada por módulos prefabricados, que conformarán una gran estructura subterránea que permitirá el flujo seguro del agua, aumentará la capacidad de la quebrada, y disminuirá el riesgo de fallas que afecten nuevamente este tramo de la vía.

Aunque el desarrollo de las obras en la zona no se ha detenido, la magnitud de los daños ha generado un sinnúmero de afectaciones que deben ser atendidas, lo que llevaría a un largo periodo de tiempo en su reparación, para garantizar la seguridad de todas aquellas personas que transiten sobre ella.

Es por esto que según el cronograma que maneja el distrito de Medellín, en palabras del Secretario de Infraestructura Física de la ciudad, Jaime Andrés Naranjo, las obras podrían terminar en un aproximado de 30 días, si las condiciones climáticas lo permiten, y así poder dar pronta apertura.

Más información Se busca auxiliar de vuelo salvadoreño desaparecido tras salir de una discoteca en Medellín

Las primeras unidades de las estructuras prefabricadas necesarias para el desarrollo de esta obra, conocidas como Box Coulvert, ya se encuentran en manos de los contratistas para continuar con las reparaciones.

Por su parte la secretaria de movilidad garantiza el acompañamiento de 15 agentes de tránsito en el sector para el permanente control de la movilidad, proteger la integridad de los diversos actores viales y el adecuado flujo vehicular.

Adicionalmente, en compañía con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, también se busca dar una solución integral a los eventos de inundación por lluvias que frecuentemente comprometen los sectores de Patio Bonito, Monterrey y la estación Poblado.