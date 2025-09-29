Celsia y Brookfield crean Atera para impulsar eficiencia energética industrial en Latinoamérica

Medellín, Antioquia

Celsia, empresa del Grupo Argos, presentó este 29 de septiembre de 2025 la creación de Atera, una nueva compañía de eficiencia energética en alianza con Brookfield, con la que busca acelerar la descarbonización industrial en Colombia y América Latina. Atera nace como un emprendimiento intraempresarial que operará bajo el modelo Energy as a Service (EaaS), asumiendo la inversión y cobrando a los clientes por resultados medibles.

Soluciones para descarbonizar la industria

Atera ofrece soluciones personalizadas que incluyen autogeneración solar, iluminación eficiente, aire comprimido, bombeo, y climatización mediante distritos térmicos. El objetivo es reducir costos operativos, mitigar emisiones de CO₂ y aumentar la resiliencia energética de las empresas, sin que estas deban desviar su atención de su actividad principal.

La empresa inicia operaciones con más de 500 clientes en Colombia, Panamá y Honduras, quienes ya han obtenido ahorros superiores a USD 33 millones en sus procesos energéticos.

Inversión proyectada: más de USD 500 millones a 2030

Atera proyecta una inversión superior a USD 500 millones al año 2030, apalancada en un capital de USD 250 millones, de los cuales Celsia compromete hasta USD 40 millones. El resto será financiado por Brookfield, que aporta experiencia global y respaldo financiero a la expansión del negocio.

Ricardo Sierra, líder de Celsia, señaló que esta alianza forma parte del programa EnergizarC, enfocado en generar valor para los accionistas y reducir la deuda neta de la compañía en $400.000 millones. “Vamos por más clientes, más industrias y más geografías”, aseguró.

Apuesta conjunta con Brookfield

Brookfield, a través de su fondo catalítico de transición energética CTF, será socio estratégico en el desarrollo y expansión de Atera. Nicolás De Narváez, head de Energía y Transición Energética de Brookfield en Latinoamérica, afirmó:“Estamos entusiasmados de impulsar juntos la transición energética en Colombia y en toda la región. Nuestro objetivo es desplegar un plan de inversión superior a USD 500 millones en los próximos años”.

¿Qué hará Atera por las empresas?

– Eficiencia energética personalizada: análisis de procesos y diseño de soluciones a la medida para mejorar competitividad y sostenibilidad.– Electrificación y descarbonización de procesos: tecnologías limpias para reducir huella de carbono de forma rentable y escalable.– Conocimiento y capital: Atera asume la inversión para que las empresas puedan enfocarse en su operación sin comprometer recursos propios.

Con esta iniciativa, Celsia transfiere a Atera su unidad de eficiencia energética, incluyendo activos como techos y granjas solares a pequeña escala, contratos en curso y un equipo especializado. La operación consolida un portafolio que ya genera ingresos significativos y cuenta con un banco de proyectos con alto potencial de crecimiento.