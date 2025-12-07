Celsia le apuesta a otras hidroeléctricas, así como a granjas solares en medio de la crisis por Gas

En momentos en que aumenta el precio del gas natural en Colombia y la producción nacional cayó a su nivel más bajo en más de 10 años, con promedios por debajo de 900 millones de pies cúbicos diarios en este año 2025, Celsia, el cuarto generador de energía en Colombia, que se le sigue apostando a las fuentes renovables como la solar, eólica e hídrica, proyecta la construcción de pequeñas hidroeléctricas, así como granjas solares.

La empresa @Celsia_Energia, que opera la Central Hidroeléctrica Calima con 60 años de operación, que se alimenta de los ríos Calima y Bravo en el turístico municipio de Calima-El Darién en el departamento del Valle del Cauca, para los próximos 4 años desarrollará 700 megavatios en diferentes regiones del país.

Juan Gabriel Osorio, líder Central Calima Celsia

Pero el Gas no es el único problema que tiene Colombia en materia energética. A este se suma atrasos significativos en nuevos proyectos de generación renovable que amenazan con apagones, aumento de tarifas y pérdida de competitividad, agudizado por la falta de una política energética clara y la deuda del gobierno Nacional con el sector.

Bien lo afirma Carlos Solano, líder comercial y de regulación de Celsia, al revelar que Colombia tiene hasta 13 años de retraso en transmisión nacional y hasta 11 años en regional.

Agrega que, en el año 2024, el 55% de los proyectos de expansión de redes se retrasaron y el 94% de las nuevas conexiones fueron rechazadas por falta de capacidad del sistema.

Solano sugiere que la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, que es una entidad técnica adscrita al Ministerio de Minas y Energía, encargada de la planificación integral del sector minero-energético del país, debe ampliar el Sistema de Transmisión acelerando convocatorias para nuevas líneas y subestaciones.

Matriz eléctrica en Colombia

La capacidad total en el país es de 20.978 Megavatios, distribuidas en 30 plantas hidráulicas, 11 solares y 40 plantas térmicas, así como en plantas menores que suman 127 hidráulicas, 939 solares, 30 térmicas, 10 cogeneradores y dos Eólicas.

La participación de Celsia en los más de 20 mil Megavatios de distribución de Energía es significativa en las plantas hidráulicas con el 63%, en la Térmica del 29%, en la Solar del 7% y en la Eólica del 1%.

Cabe anotar, que Colombia solo aporta el 0,3% de las emisiones globales y ocupa el Noveno lugar a nivel mundial en participación de energías renovables en su matriz eléctrica.

La empresa Celsia, que hace parte del Grupo Argos, reveló que Colombia espera para el año 2027 tener una capacidad instalada de 26,1 gigavatios, pero hay un riesgo de racionamiento para el 2026 y 2027 en Colombia, si se presenta una condición seca fuerte. Eso equivaldría que si se registra un racionamiento del 3,5% de la demanda equivalente al 40% de todo el Valle del Cauca sin energía por un año.

Esta situación se podría registrar, ya que el país registra un atraso sostenido de los últimos cinco años de cerca de 4 mil Megavatios de energía firme.

Avance de proyectos

La meta del gobierno Nacional, según Celsia, para el nuevo año 2026, es generar 6 Gigavatios entre energía Solar y Eólica.

Pero, cómo está la situación en el país en este momento. Pues bien, de 269 proyectos de energía renovables hay 72 atrasados, el 94% están sin permisos y de los 17 proyectos eólicos de La Guajira, en la Costa Norte colombiana, sólo dos están funcionando.

Celsia, que hace presencia en Colombia, Panamá, Costa Rica, Perú y Honduras, sostiene que del 100% de los proyectos que deben entrar al Sistema, solo están ingresando el 20%.

Así las cosas, el panorama no es muy alentador.

Celsia, que tiene 1,3 millones de clientes en Valle (menos en Cali, Yumbo y Cartago) y Tolima, sostiene que debemos prepararnos para el incremento de la demanda eléctrica. La Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, proyecta que crecerá entre 2,7% y 3,1% anual en los próximos años. Para el 2026 será cercano al 3%.

Igualmente asegura que hay que hacer una transición energética adecuada, basada en la diversificación de la matriz y priorizando la seguridad energética.

Así mismo que, incentivar la competencia con más plantas de generación para bajar tarifas, lograr estabilidad regulatoria para incentivar la inversión. El sector requiere entre US$7.000 – US$9.000 millones en generación cada cinco años y aprovechar las tendencias del sector: La tecnología permite que las empresas y hogares tengan su propia generación de energía: 7.458 hogares ya tienen techo solar y hay 25.124 vehículos eléctricos rodando.

La Central Hidroeléctrica Calima

El embalse del Lago Calima, creado en 1966, es uno de los más grandes de Latinoamérica y alimenta la Central Hidroeléctrica Calima cuya casa de máquinas se encuentra subterránea a unos 180 metros de profundidad (unos 11 pisos hacia abajo). La capacidad instalada de la central es de 132 Megavatios. La central tiene una capacidad de almacenamiento: 585 millones de metros cúbicos

¿Sabías qué?

- El sector de generación de energía aporta inversiones millonarias a Colombia:

Impuestos $2,2 billones / Transferencias $545 mil millones / Obras por impuestos $114 mil millones / Inversión social $187 mil millones en 20 departamentos / Empleo: más de 27 mil entre directos e indirectos y 31% mujeres.