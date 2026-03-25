Se busca auxiliar de vuelo salvadoreño desaparecido tras salir de una discoteca en Medellín

Medellín, Antioquia

Fernando Gutiérrez Molina, un auxiliar de vuelo de 31 años, se encuentra desaparecido desde la madrugada del domingo, cuando fue visto por última vez en la ciudad de Medellín, en una discoteca.

De acuerdo con la información preliminar, Fernando habría llegado a la ciudad el sábado como parte de su trabajo con la aerolínea American Airlines. En la noche salió junto a varios compañeros a un establecimiento nocturno, identificado como Perro Negro, donde compartieron durante varias horas.

Cronología de los hechos

Según las declaraciones de los acompañantes del auxiliar, aproximadamente a las 2:45 de la mañana del domingo fue el último momento en que tuvieron contacto con él. Mientras el resto del grupo optó por regresar al hotel donde se hospedaban, Fernando se quedó un rato más en el establecimiento.

Los testimonios agregan que durante la noche en la discoteca, un hombre desconocido se acercó al grupo y se presentó como una persona dedicada al turismo, conocedora de la zona y se ofreció a llevarlos a otros sitios. Fernando habría decidido salir con este individuo para continuar la noche en otros lugares.

Autoridades y última ubicación

La última ubicación que se tiene del celular del auxiliar corresponde a un punto en la carrera 81, cercana al sector de Laureles y a un hotel reconocido como 81 Living.

Las autoridades se encuentran revisando las cámaras de seguridad de la ciudad, pues hasta el momento, no se ha confirmado el paradero del salvadoreño.