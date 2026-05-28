CC Sandiego acoge una iniciativa musical incluyente para jóvenes con discapacidad visual

Medellín, Colombia

“Una Mirada” es una iniciativa liderada por el Centro Comercial Sandiego, en conjunto con la Fundación Uno Más Uno y HALO Centro de Experiencias, que tiene como objetivo fortalecer los procesos de formación musical y acústica para niñas, niños y jóvenes con discapacidad visual del territorio.

Fortalecimiento de procesos artísticos

Este proceso cultural y social cuenta con la realización de eventos, conciertos y espacios musicales abiertos al público, con el fin de fomentar el desarrollo personal y creativo de los integrantes, al mismo tiempo que se comparte con la ciudadanía una experiencia de aprendizaje, inclusión y creatividad.

“Creemos profundamente en el poder transformador de la música. La música no se ve, se siente y abraza el alma; conecta corazones y permite que muchas personas encuentren una nueva forma de expresar sus sueños. Eso es lo que queremos lograr con Una Mirada en el Centro Comercial Sandiego”, expresó la directora de Cultura de Sandiego, María Isabel Rodríguez.

El primer evento de Una Mirada será un tributo a la música de los años 80, interpretado por la banda y el ensamble musical de la Fundación, este viernes 29 de mayo, a las 6:30 p. m., en HALO Centro de Experiencias, ubicado en El Patio del Centro Comercial Sandiego, con entrada libre.

Fundación Uno Más Uno

Con 23 años de historia, la Fundación ha impulsado los sueños artísticos y musicales de más de 10 mil niñas, niños y jóvenes con discapacidad. Durante 2025, ha beneficiado a 1.400 personas en 10 departamentos de Colombia mediante procesos de iniciación y profundización musical. Además, en la última década, la Fundación ha realizado más de 30 conciertos que han impactado a más de 50 mil personas.