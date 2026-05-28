Obras ilegales ponen en riesgo la operación y seguridad del Metro de Medellín

Medellín

Las autoridades de Medellín ordenaron la suspensión inmediata de cuatro construcciones que se adelantaban sin licencia urbanística en los barrios Belalcázar y Héctor Abad Gómez (comuna 5-Castilla). La gravedad de la situación radica en que estas estructuras ilegales se levantaban a escasos 15 metros del río Medellín y en zonas de servidumbre de la línea férrea.

El operativo se concentró en el área de influencia de la estación Acevedo del Metro, un nodo de transporte crítico que conecta el norte del Valle de Aburrá. Durante la jornada se recopilaron datos para proyectar más de 90 informes técnicos por infracciones urbanísticas, lo que evidencia la alta presión inmobiliaria informal cerca de los corredores comerciales y de transporte masivo.

La intervención fue liderada por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, en articulación con la Policía Nacional y la Secretaría de Movilidad. Las autoridades advierten que es común encontrar ampliaciones o modificaciones de inmuebles que se realizan de forma pirata, violando las restricciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

¿Cómo afectan estas obras ilegales a la operación del Metro?

Construir sin planeación cerca de las vías del tren representa una amenaza directa para la seguridad de los usuarios del Metro de Medellín. El riesgo más inmediato es la caída de escombros o herramientas sobre las catenarias (cables de energía) o los rieles, lo que puede provocar cortocircuitos, accidentes y parálisis del servicio.

Asimismo, el paso de los trenes genera vibraciones constantes en el suelo. Las edificaciones informales carecen de diseños sismo-resistentes para soportar esta carga, lo que eleva el peligro de colapsos estructurales que podrían caer directamente sobre la vía férrea o debilitar el terreno de soporte del sistema.

Más información Desde Medellín alertan por aumento de quemaduras laborales en Colombia

Por otro lado, levantar edificaciones a solo 15 metros del río Medellín destruye los taludes naturales y desvía las aguas lluvias. Esta falta de control ambiental genera erosión subterránea, socavación de las vías del tren y un alto riesgo de inundaciones que obligarían a suspender la operación comercial por tiempo indefinido.

Finalmente, estas estructuras invaden los retiros obligatorios y estrangulan los accesos de seguridad. Esto bloquea las rutas de evacuación para los pasajeros ante cualquier emergencia y obstruye el paso de la maquinaria pesada necesaria para las labores de mantenimiento preventivo del Metro.