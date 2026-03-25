Por disturbios del paro minero, decretan toque de queda en El Bagre y Nechí

Bajo Cauca, Antioquia

Los disturbios del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño siguen generando afectaciones en la región. Por las difíciles condiciones de orden público, cuatro municipios han decretado medidas extraordinarias de seguridad.

En el caso de El Bagre, la alcaldía anunció toque de queda entre las 8:00 p. m. y las 6:00 a.m. El decreto también prohíbe las aglomeraciones durante el horario del toque de queda y establece sanciones para quienes incumplan la restricción, de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Además, se dispuso que la Policía y demás autoridades intensifiquen los controles en el municipio.

Por su parte, en Nechí, la administración municipal informó que, en articulación con la Gobernación de Antioquia, se adoptaron medidas similares restringiendo la movilidad entre las 10:30 p. m. y las 6:00 a. m.

En este municipio también se decretó ley seca, prohibiendo la venta y consumo de bebidas alcohólicas hasta nueva orden, y se anunció el refuerzo de la presencia de la Fuerza Pública mediante patrullajes y puestos de control en zonas urbanas y rurales.

Estas medidas se suman a las adoptadas en los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia, en donde también se decretó ley seca y toque de queda para preservar el orden y el control.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a acatar las medidas y reiteraron que su incumplimiento acarreará sanciones.

Afectaciones en el paro minero

El paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, Valdivia y sur de Córdoba cumple diez días, en los que se hecho bloqueos constantes en la vía hacia la Costa Caribe. Además, se han registrado ataques a ambulancias, quema de camiones, saqueos a establecimientos comerciales y enfrentamientos con la fuerza pública.

Ante los disturbios, por solicitud de la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional, la UNDMO ha intervenido en las protestas.