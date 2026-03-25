Proyecto de ordenanza busca modificar junta directiva de la FLA

Medellín, Antioquia

En la Asamblea de Antioquia se discute el Proyecto de Ordenanza 04 de 2026, que propone modificar la estructura de la junta directiva de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA). La iniciativa plantea que la junta pase de estar integrada por tres delegados de la Gobernación y dos del sector privado a una composición de tres miembros independientes del sector privado y dos representantes del Gobierno departamental.

Según el proyecto, los miembros independientes serán designados por el gobernador y tendrán un periodo de cuatro años, aunque podrán ser removidos una vez haya transcurrido al menos un año desde su posesión.

También se eliminaría comisión de seguimiento

El proyecto de ordenanza también deroga la comisión de seguimiento que había sido creada para vigilar el proceso de transformación de la FLA, al considerar que esa instancia ya cumplió su función.

La propuesta ha generado debate entre los diputados. Algunos han expresado reparos al considerar que el periodo de cuatro años para los miembros independientes podría implicar que el gobernador mantenga influencia en la empresa más allá de su propio mandato, por el año de permanencia reforzada.

Gobernación insiste en que no es privatización

Desde la Gobernación de Antioquia han insistido en que la iniciativa no corresponde a un proceso de privatización, sino a un ajuste en el gobierno corporativo de la empresa bajo estándares internacionales.

El gerente de la FLA, Esteban Ramos Maya, explicó que la intención es fortalecer la capacidad técnica de la junta directiva. “Lo que el gobernador ha promovido es que ese gobierno corporativo de la fábrica se fortalezca, que tengamos las personas más idóneas y más capaces para estar al frente de esa junta directiva que es tan importante para la fábrica”, afirmó.

El directivo agregó que la modificación busca garantizar estabilidad institucional en el largo plazo. “En ningún momento se pretende cambiar el objeto social de la fábrica, sino que ese gobierno corporativo perdure y mantenga una estabilidad para que la FLA siga siendo la joya de la corona de los antioqueños”, señaló a Caracol Radio.