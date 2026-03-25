Horóscopo del profesor Salomón HOY 25 de marzo 2026: Signos de fuego, es hora de darse un descanso

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este último miércoles de marzo de 2026. Los arcanos muestran que los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) tendrán una semana llena de oportunidades y celebraciones mientras que los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) están desgastados por la energía que le han puesto a esta época.

El 25 de marzo (2 de la unión + 5 de la familia = 7) destaca por ser el número de la espiritualidad. A quienes nacen en este día se les considera personas con una energía poderosa tras de sí, las cuales son directas y efectivas en aquello que quieren dar a entender, por lo que tienen un grandísimo impulso inicial para cumplir sus metas. Su número es el 5823.

Finalmente, el profesor Salomón le recomienda sembrar arroz en una matera, regarla y decir “En este año me llega plata como arroz, amor como arroz y oportunidades como arroz”.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el Vinotinto.

el número, 1156.

la fruta a comer, mandarina.

Esta noche inicia el cuarto creciente de la luna, así que hay que rezar para que crezcan todos sus proyectos y negocios, ya que comenzarán su ciclo de crecimiento.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Vienen cosas muy interesantes para este signo a nivel económico, lo que implica un compromiso serio para manejar estas cifras y sostener su bienestar. Por otro lado, respecto a lo emocional, es importante que limpie los rencores que ha venido guardando, pues los arcanos sienten que pronto esto le pagará factura en su salud. La vida sigue, aun cuando ha recibido embates tan traumáticos. Por sobre todo, la reconciliación es uno de sus grandes dones, así que dese el derecho divino de perdonar.

Número: 7823

Tauro

Tiene varios arcanos a su favor para que se ponga al día con el trabajo y se anime a iniciar un estudio que ha venido deseando cursar durante esta época, pues estos aprendizajes le servirán un montón para el futuro. Añadido a esto, tendrá poder sobre sus manos, y esto significará una prueba para analizar cómo gestiona esa posición ventajosa. Sepa manejar su avaricia.

Número: 9150

Géminis

Recuerde que todo lo que refiere con el amor es muy importante para esta casa zodiacal. Aclare si hay algunas dudas con su pareja o cercanos, o si hay algunos miedos y lleve las cosas con calma. Mire qué puede solucionar de momento. También tendrá mucho trabajo durante esta época, así que maneje la paciencia, pues los arcanos sientes que podrá dejarse llevar fácilmente por el estrés, lo cual solo le amargará innecesariamente la semana.

Número: 4259

Cáncer

Los astros detectan que algo con el amor que no está funcionando bien y deberá ver qué corregir, mejorar o cambiar. Tenga en cuenta que esto no significa que deba atarse a nada ni nadie, pues usted es un signo de constante evolución, pero puede estar opacando su luz por entregarse a otras personas demasiado. Un equilibrio sano en lo emocional directamente le impactará en su salud y economía.

Número: 8422

Leo

Mucho cuidado con la traición. Si bien usted no es una persona que busque hacerle el mal a nadie, sí hay otras que buscan acomodarse viendo cómo pueden aprovecharse de usted. Evite dar a conocer o presumir sus logros, pues entre menos sepan tus movimientos y lo que tiene, será mucho mejor para su vida. Finalmente, en caso que se sienta un agotamiento o estrés, es mejor que priorice su descaso por sobre las demás cosas, ya que luego dará un brinco que le devuelva el júbilo y entusiasmo que le caracterizan.

Número: 0568

Virgo

Hoy le alumbra la carta del triunfo, además de la estrella de suerte, por lo que va a estar iluminándose el camino hacia donde tiene que ir además de reconocer aquello que tiene que mejorar, mientras maneja la estabilidad en los apartados en su vida. También habrá una salida hacia lugares a los que no había ido previamente, por lo que su semana será tranquila y de goce.

Número: 3088

Libra

Los arcanos le advierten que debe tomar decisiones, arreglar, mejorar o fortalecer algo con la parte laboral, así que esté pendiente de lo que pase en su entorno. También habrá algo relacionado a una celebración que va a tener gracias a que unos documentos que tiene pendientes y se van a concretar finalmente durante esta época. Finalmente, no olvide siempre tener un proyecto en mente, pues cuando la gente deja de soñar, se acaba la vida, se va el anhelo de despertarse y tener un objetivo a diario, perdiendo la motivación de vivir.

Número: 4440

Escorpio

Ha tenido que luchar las cosas recientemente, y eso le habrá hecho plantearse su propósito en la vida, pero recuerde que esta casa zodiacal tiene un propósito relacionado con el ave fénix, en donde lograrán renacer de sus cenizas después de tantas batallas y dificultades. El orgullo es una de sus tantas virtudes y siempre saldrán a relucir por su talento, así que mantengan la constancia.

Número: 9580

Sagitario

Igual que los demás signos de fuego, estará sintiendo un gran cansancio. Algunas cosas no habrán salido aún, pero no se angustie, pues aún tiene tiempo y chance para que las cosas se den. Dese un descanso y vuelva con toda la energía posible, pues el Paje de Bastos y la Estrella de la Suerte apuntan a que usted crecerá mucho, especialmente en su conocimiento, ya que le auguran estudios que ampliarán su perspectiva del mundo, así que vea cómo puede nutrir su cerebro en esta época.

Número: 4503

Capricornio

Al igual que los demás signos de tierra, vivirá una semana de gozo y oportunidades, ya que la escalera del éxito augura un ascenso gracias a su perspicacia y suerte. Sin embargo, no descuide su apartado emocional, ya que los arcanos detectan que necesita cultivar sus relaciones, en especial lo relacionado a la familia, ya que en un futuro podría pasar dificultades y se dará cuenta que solo en ellos descubrirá el respaldo y belleza del amor.

Número: 1519

Acuario

Está entrando en su momento de grandes bendiciones, reforzado por la rueda de la fortuna. Debe aprovechar porque se viene algo relacionado a una cantidad de dinero grande, como un préstamo o una inversión importante, así que disfrute y especialmente empiece a planear sabiamente cómo invertir estos dividendos. Tenga en cuenta que además de esto, todas las cosas que planee o necesite arreglar va a tener buen resultado.

Número: 6188

Piscis

Algo relacionado a la vivienda o finca raíz estará concretándose próximamente, añadido a una bendición laboral que los arcanos le auguran. Disfrute de estas buenas nuevas y tenga en cuenta que los juegos de azar estén rondándoles algo, por lo que se le recomienda probar su suerte.

Número: 6361

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