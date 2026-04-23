Qué es el subsidio de arriendo temporal en Bogotá: personas que pueden acceder, requisitos y más

Cuál es el valor máximo de una vivienda de interés social en 2026: Municipios y ciudades que aplica. Getty Images / Nelson Hernandez Chitiva

El subsidio de arriendo temporal en Bogotá ha permitido un acceso más fácil a la vivienda para las personas que viven en la capital y hacen parte de hogares de bajos ingresos.

Con esta herramienta, la Secretaría Distrital del Hábitat busca aliviar el gasto mensual en arriendo mientras las familias pueden avanzar hacia la adquisición de vivienda propia o superan una situación de vulnerabilidad.

Este subsidio, que hace parte de programas como ‘Mi Casa en Bogotá’ o ‘Ahorro para mi Casa’, brinda un apoyo económico mensual que es depositado directamente al arrendador, con el objetivo de cubrir total o parcialmente el canon de arrendamiento de una vivienda formal.

¿Qué es el subsidio de arriendo temporal?

Según la Alcaldía de Bogotá, el subsidio de arriendo temporal es un auxilio financiero entregado a los hogares que no cuentan con vivienda propia y que destinan una parte importante de sus ingresos al pago del arriendo.

El objetivo de esta ayuda es aliviar la carga económica de estas personas y permitir que puedan ahorrar para, eventualmente, poder comprar una vivienda.

Este subsidio puede alcanzar montos cercanos a un salario mínimo mensual en algunos casos. Además, podría ser entregados en plazos entre 12 y 24 meses de acuerdo con el programa y la convocatoria vigente.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio de arriendo temporal en Bogotá?

La Secretaría Distrital del Hábitat ha establecido que este subsidio está dirigido principalmente a hogares en condición de vulnerabilidad o con dificultades para acceder a vivienda formal.

Entre los perfiles priorizados para acceder al subsidio de arriendo temporal en Bogotá se encuentran:

Familias con ingresos bajos o informales

Hogares encabezados por mujeres

Víctimas del conflicto armado

Personas con discapacidad

Jóvenes cabeza de hogar

Población en procesos de reintegración o reincorporación

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