Lo malo de declararse insolvente como persona natural y únicos casos en los que sí aplica

De acuerdo a la información alojada en el portal web del Ministerio de Justicia, la insolvencia de una persona natural no comerciante aplica para los ciudadanos que cuenten con deudas que sean mayores a su capacidad de pago y que no hayan logrado llegar a algún concilio con los bancos o acreedores.

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Este proceso es válido cuando al deudor, por motivos de pérdida de empleo, disolución o liquidación de la sociedad conyugal, entre otras, se le haya imposibilitado responder a sus obligaciones económicas.

Según la ley 2445 de 2025, junto a los artículos 545 y 546 del Código General del Proceso, establecen que, una vez el proceso de insolvencia sea admitido, se suspenden embargos, procesos ejecutivos y cobros coactivos, a su vez que se habilita un espacio para que el deudor llegue a algún concilio con los acreedores.

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¿Cuáles son las consecuencias negativas de declararse insolvente siendo persona natural en Colombia?

Si bien esta es una alternativa viable para las personas que acarrean muchas deudas, es importante señalar que al momento de declararse como insolvente siendo una persona natural conlleva algunas consecuencias negativas, como lo serían:

La posibilidad de que durante el proceso se le embarguen sus propiedades como casas, apartamentos, vehículos y demás , podría hasta perder la propiedad sobre ellos o por una porción que logre saldar las deudas .

, podría hasta perder la propiedad sobre ellos o por . Durante el tiempo que dure el proceso, será complicado obtener algún tipo de préstamo o crédito, así como una tarjeta de crédito.

En el proceso de liquidación, el deudor puede perder la facultad de administración y disposición de los bienes, ya que dichos inmuebles se convierten en una garantía en caso de incumplir con las cuotas de la insolvencia.

en caso de incumplir con las cuotas de la insolvencia. Este proceso no es gratuito, por lo que deberá asumir todos los costos que conlleva este trámite legal.

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¿Cuáles son los requisitos para poder declararme insolvente siendo persona natural en Colombia?

Para poder acogerse a la normativa de insolvencia, es importante entender que esta aplicará en ciertos escenarios, no en todos, y aquí le dejamos los requisitos para que pueda empezar dicho proceso:

Haber incumplido con el pago de dos o más obligaciones financieras, bien sea como deudor o como codeudor.

Deberse a dos o más entidades.

No haber saldado el cobro por más de 90 días o tener dos o más procesos ejecutivos en curso.

Si tiene alguna deuda en la que no se ha atrasado, es necesario que aquellas en las que sí representen la mitad del total de todo lo que se debe.

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