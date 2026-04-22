Astronauta de Artemis II dio sorpresivas declaraciones: “Hay algo que no estoy listo para contar”. AFP

Luego del exitoso amerizaje en el Océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego en Estados Unidos, los astronautas de la misión Artemis II se han convertido en celebridades tras completar la mayor gesta de la exploración espacial en la historia reciente.

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Durante la histórica orbitación de la Luna, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se convirtieron en los seres humanos que más lejos del planeta Tierra han llegado. Pero, más allá de este y otros hitos de la ciencia, Artemis II sirvió para poner a prueba el impacto de los viajes espaciales en los seres humanos de formas nunca antes documentadas.

La exigente misión puso a prueba no solo las capacidades físicas, sino la salud mental de los tripulantes, sometidos a altos niveles de estrés durante fases clave como el reingreso a la Tierra. Justamente, sobre este tema habló el piloto Victor Glover con el medio Ars Technica, brindando reveladoras declaraciones.

¿Qué dijo el astronauta Victor Glover sobre la misión Artemis II?

El piloto Victor Glover, reconocido como aviador naval, tuvo su primer viaje al espacio en noviembre de 2020 como piloto de la nave Crew Dragon de SpaceX, en una misión dirigida a la Estación Espacial Internacional.

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Como reseña Ars Technica, tan solo dos años después de su regreso a la Tierra, Glover fue asignado a la misión Artemis II con el objetivo de ser el piloto de prueba de la nave Orion en momentos clave de la ida y el regreso a la Luna.

Glover completó funciones que serán fundamentales para el pilotaje en las futuras misiones Artemis que marcarán el regreso definitivo y permanente a la Luna. Aseguró que la nave se comportó aún mejor que lo previsto en los simuladores.

“Había menos holgura, menos vibración en la palanca, así que cuando movía algo, ¿los sonidos del propulsor que teníamos en el simulador? Totalmente equivocados. Era más bien un retumbar, como conducir una camioneta por un camino de tierra“, declaró.

Artemis II: ¿Cómo fue la reentrada a la Tierra?

Victor Glover se refirió también a la reentrada a la Tierra, un momento complicado en el que “estuvo pensando, tal vez demasiado, durante tres años”, desde que se enteró de su asignación en abril de 2023.

El piloto aseguró que, a diferencia de lo que vivió en la nave Dragon de SpaceX, en esta ocasión el hecho de tener la ventana en frente produjo en él una experiencia visual diferente en el momento en el que el vehículo quedó cubierto en llamas.

“Yo pensé: ‘Eso es grande. ¿Se supone que debe ser así de grande?’. Y luego me dije a mí mismo: ‘Bueno, todo se ve estable. Eso es una buena señal’“: relató.

Posteriormente, Victor Glover entregó unas inquietantes palabras, mientras intentaba llegar a otro punto de la historia: “Hay algo que siento que todavía no estoy listo para hacer público”, declaró.

El piloto recordó la tragedia de la misión Columbia durante la reentrada; sin embargo, afirmó que eso no le preocupó y, más bien, estuvo enfocado en solucionar cualquier situación que pudiera presentarse.

“Me dije: ‘Ellos necesitan que yo esté a la altura. Reid necesita que esté a la altura. Yo necesito que él esté a la altura’. Así que tengo que hacerlo tal y como estamos entrenados para hacerlo”.

“Como si Dios mismo nos hubiera guiado hasta el agua”

Finalmente, Victor Glover se refirió a los momentos de caída libre antes del amerizaje. El astronauta aseguró que se “sorprendió” al estar nuevamente en caída libre.

“Fue una sensación muy intensa. Cuando se abrieron los paracaídas, cuando se desplegaron los principales, fue como si Dios mismo nos hubiera guiado hasta el agua. Pasó de ser intenso a pura euforia”, describió.