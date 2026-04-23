MinCiencias lanzó ‘Becas para El Cambio’: ¿Quién puede aplicar y cómo se puede postular?

El Ministerio de Ciencia y Tecnología anuncia que colombianos que aspiran a tener una mejor calificación de su perfil profesional podrán aplicar a la convocatoria que lanzaron y que va dirigida a aquellos que estén desarrollando sus estudios, estén admitidos o estén en proceso de admisión de una maestría o doctorado en alguna de las siguientes modalidades:

Primera modalidad: Maestría Nacional: Dirigido para profesionales colombianos que estén desarrollando sus estudios en primer semestre, o admitidos, o en proceso de admisión para iniciar sus estudios a partir del 2026 - 2, en un programa de formación de maestría con registro calificado vigente del Ministerio de Educación Nacional al momento del cierre de la convocatoria, en una Institución de Educación Superior en Colombia, en modalidad presencial o virtual.

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Segunda modalidad: Doctorado Nacional: Orientado para profesionales colombianos que se encuentren cursando sus estudios en el primer año o, en primer o segundo semestre, o admitidos para iniciar sus estudios a partir del 2026 - 2, o en proceso de admisión, en un programa de doctorado que tenga registro calificado vigente del Ministerio de Educación Nacional al momento del cierre de la convocatoria, en una Institución de Educación Superior en Colombia, en modalidad presencial o virtual.

Tercera modalidad: Doctorado en el exterior: Destinado para profesionales colombianos que se encuentren preparando sus estudios en el primer año o, en primer o segundo semestre, o admitidos para iniciar sus estudios a partir del 2026 - 2, o en proceso de admisión en un programa de doctorado en una universidad en el exterior, clasificadas en las primeras 500 posiciones del Ranking General de Shanghái 2025. Para las universidades en las áreas específicas de Arte y Diseño, Arquitectura, Artes Escénicas, Comunicación y Estudios de Medios; y Literatura, se aplicará el QS World University Rankings 2025 by Subject en las primeras 200 posiciones, en modalidad presencial.

De igual manera, los candidatos a la convocatoria deberán presentar una propuesta de Investigación, Desarrollo Tecnológico y/o Innovación (I+D+i), en la cual se articule el programa de formación con una de las Políticas de Investigación e Innovación orientadas por Misiones (PIIOM) y que fueron cobijadas mediante la Resolución 1452 de 2024 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, las cuales se exponen a continuación:

1. Bioeconomía y territorio: Potenciar el desarrollo territorial sostenible mediante el conocimiento, conservación y aprovechamiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

2. Derecho humano a la alimentación: Producir y disponer alimentos y agua de manera eficiente, soberana, autónoma y equitativa, por medio de la investigación y la innovación.

3. Transición energética: Garantizar el acceso y uso de energías seguras y sostenibles para todos los colombianos, a través del desarrollo, adopción y adaptación de tecnologías para la transición energética.

4. Soberanía sanitaria: Garantizar la disponibilidad de conocimiento, tecnologías y servicios innovadores para la salud y el bienestar de toda la población colombiana.

5. Ciencia para la paz: Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia y comprender las diversas causas de violencia como base para construir soluciones tecnológicas y sociales que fomenten y fortalezcan la convivencia pacífica en condiciones de equidad y justicia social.

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¿Cómo realizar la inscripción?

El aspirante tendrá que registrarse con un usuario y contraseña en la plataforma del MinCiencias. Luego de registrarse en la plataforma oficial del ministerio, el estudiante deberá diligenciar un formulario con sus datos personales. El postulante tendrá que adjuntar la propuesta académica requerida que busca desarrollar en su proyecto de posgrado universitario. Vale la pena aclarar que los candidatos dispondrán de unos días para subirla; no necesariamente deberán hacerlo de forma inmediatamente. Por último, el solicitante deberá esperar la respuesta que emitirá el ministerio sobre su postulación el 16 de julio.

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