¿Los sobrinos pueden heredar pensión de sobreviviente en Colombia? Únicas reglas que lo permiten

La pensión de sobrevivientes es un beneficio que busca garantizar a los familiares de una persona fallecida la estabilidad económica suficiente para una subsistencia digna.

Esta prestación también podrá ser solicitada por el cónyuge, padres beneficiarios y hermanos con discapacidad o dependencia económica con el pensionado.

En Colombia, los sobrinos pueden heredar la pensión de un tío fallecido si cumplen con ciertos requisitos dependiendo del régimen pensional. Para este caso y otros semejantes se aplica el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

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Normalmente, los sobrinos no son parte de la lista de beneficiarios automáticos de dicho beneficio económico, ya que se prioriza a hijos o cónyuges, pero de acuerdo a la ley 2388, este familiar puede ser acogido como un ‘hijo de crianza’ de la persona fallecida.

“Persona que ha sido acogida para su cuidado, protección y educación durante un periodo de tiempo no menor a cinco (5) años, por una familia o personas diferentes a la de sus padres biológicos; sean estas familias consanguíneas o no”, mencionó la ley sobre cómo en el marco jurídico se reconoce a una persona como ‘hijo de crianza’.

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En ese orden de ideas, los sobrinos pueden ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando demuestren la condición fundamental ante los fondos de pensiones, el vínculo de crianza.

Teniendo los mismos derechos que los de un hijo biológico, es decir, podría reclamar la pensión hasta los 18 años o hasta los 25 años si se encuentra estudiando. También podrá recibirla si el sobrino tiene alguna discapacidad y prueba que tenía dependencia económica hacia ese tío que lo crio.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes según la ley?

Los hijos heredan la pensión de los padres gracias al tipo de pensión contributiva de sobrevivientes o de sustitución, esto quiere decir que reciben la mesada por un periodo determinado. Para hacerlo, el fallecido debe haber cumplido con los siguientes requisitos:

El afiliado cotizó al menos 50 semanas durante los 3 años previos a su fallecimiento.

La causa de muerte del afiliado no es accidente o enfermedad producto de actividades laborales.

Si no logró lo anterior, los familiares podrán solicitar una indemnización sustitutiva para asegurar el aprovechamiento de los recursos aportados al sistema.

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¿Quién tiene normalmente derecho a la pensión de sobrevivientes?

Así las cosas, el orden de prioridad para solicitar la pensión de sobreviviente de acuerdo con lo establecido en la ley 2381 de 2024 es:

El esposo(a) o el compañero(a) permanente que hubiere convivido los últimos 5 años con el fallecido.

Hijos menores o con discapacidad

Si no tenía compañero(a) permanente ni hijos, serán beneficiarios los padres, si dependían de este.

A falta de todos los anteriores, los hermanos del pensionado, siempre que sean discapacitados y dependieran económicamente de su hermano.

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