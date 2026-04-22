Michael B. Jordan y Austin Butler serán protagonistas de la próxima película basada en ‘Miami Vice’

El actor ganador del Oscar, Michael B. Jordan, y Austin Butler han sido confirmados como protagonistas de la próxima adaptación cinematográfica de la popular serie de televisión de los años ochenta, ‘Miami Vice’.

Jordan, ganador del Oscar a ‘Mejor actor’ por ‘Pecadores’, interpretará a Ricardo “Rico” Tubbs, mientras que Butler, también nominado al Óscar por su papel en la película biográfica ‘Elvis’, dará vida a James “Sonny” Crockett en ‘Miami Vice ’85’.

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Philip Michael Thomas y Don Johnson interpretaron por primera vez a estos detectives del sur de Florida en la clásica serie de televisión de los ochenta.

Posteriormente, Colin Farrell y Jamie Foxx protagonizaron la primera adaptación cinematográfica de 2006, ‘Miami Vice’, dirigida por Michael Mann.

‘Miami Vice ’85, está inspirada en el episodio piloto y la primera temporada de la serie de televisión y explorará el glamour y la corrupción del Miami de mediados de los ochenta.

La película estará dirigida por Joseph Kosinski, director de ‘F1’ y ‘Top Gun: Maverick’.

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La producción de la película, que se filmará en formato IMAX, comenzará a finales de este año.

‘Miami Vice ‘85’ será estrenada en cines el 6 de agosto de 2027.