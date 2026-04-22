SENA ofrece test de orientación vocacional: Conozca los requisitos, cómo inscribirse y resultados

Los jóvenes, luego de terminar su bachillerato, se enfrentan a una de las decisiones más complejas y difíciles de sus vidas: elegir qué estudiar.

Ante este escenario y con el objetivo de facilitar el recorrido, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) puso a disposición de todos los interesados unos recursos digitales y gratuitos, que fueron diseñados para evaluar y hallar un equilibrio entre los intereses personales y sus destrezas laborales.

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El SENA ofrece un test de orientación vocacional, técnicamente llamado Inventario Preferencial de Ocupaciones (IPO). La prueba tiene como objetivo identificar los gustos y fortalezas de los estudiantes para sugerirles programas educativos que se ajusten a cada uno.

¿Cómo funciona el test de orientación vocacional?

El inventario preferencial de ocupaciones funciona por medio de un cuestionario que busca analizar las preferencias del alumno. Luego de presentar la prueba, la plataforma identifica y selecciona hasta nueve áreas vocaciones distintas con las que tenga vínculos.

El resultado no solo entrega una lista de gustos, sino que da un informe detallado y específico en el que sugiere programas de formación ofrecidos por el SENA y que tienen una relación con sus afinidades y habilidades que fueron detectadas.

Este test es de gran ayuda para los recién graduados de bachillerato o todo aquel que desee dar un giro radical a su educación o entorno laboral y que no tenga claro en que área podría destacarse.

Requisitos y cómo hacer el test

El SENA, al ser un servicio del Estado, ofrece este test gratuitamente y está disponible de forma permanente. Conozca los pasos que deben seguir los interesados para acceder a la prueba.

Registro: Lo primero que debe hacer el interesado es registrarse con un usuario y contraseña en la plataforma Sofía Plus .

. Buena conexión y disponer de tiempo: Sena ofrece al estudiante realizar el test de orientación vocacional de manera virtual y recomienda que el interesado cuente con un espacio tranquilo para responder con calma, seguridad y honestidad.

y recomienda que el interesado cuente con un espacio tranquilo para responder con calma, seguridad y honestidad. Correo: SENA enviará directamente los resultados a su correo registrado en el sistema.

Al finalizar el test, el aspirante va a recibir un informe personalizado del sistema. En el documento, le va a mostrar las áreas con mayor potencial para el usuario y las vincula con el programa educativo vigente que tenga el SENA.

Con esta prueba, la persona interesada no tendrá dudas de los programas técnicos que encajan con su perfil en el actual mercado laboral.

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El acceso más directo al test es en el siguiente link del SENA, que se consolida como el inicio de la etapa de formación superior basándose en el autoconocimiento.

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