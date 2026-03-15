Los 2 países de Latinoamérica donde más rinde el peso colombiano en 2026: ideales para viajar // Caracol Radio

Viajar fuera del país ya no es un lujo inalcanzable para muchos colombianos. En 2026, el comportamiento de algunas divisas en América Latina ha generado oportunidades para quienes buscan destinos internacionales económicos. La devaluación de ciertas monedas y el costo de vida en algunos países han hecho que el peso colombiano tenga mayor capacidad de compra en el exterior; incluso, el precio respecto al dólar ha permitido la posibilidad de viajes fuera del continente con algunos meses de estricto ahorro.

Según comparaciones de tipo de cambio, gasto promedio del turista y precios de servicios básicos, Argentina y Venezuela se destacan como los dos países de Latinoamérica donde más rinde el peso colombiano en 2026. Esto significa que los viajeros pueden encontrar alojamiento, transporte, comida y entretenimiento a precios más bajos frente a otros destinos del continente.

A continuación le contamos por qué estos países se han convertido en opciones atractivas para turistas colombianos que buscan viajar con presupuesto limitado.

Argentina: uno de los destinos donde el peso colombiano rinde más

Obelisco de Buenos Aires. Foto: Getty Images.. / Andrew Peacock Ampliar Obelisco de Buenos Aires. Foto: Getty Images.. / Andrew Peacock Cerrar

En los últimos años, Argentina ha experimentado una fuerte inflación y devaluación de su moneda, lo que ha reducido los costos para visitantes extranjeros. Para los colombianos, esto se traduce en una mayor capacidad de gasto durante el viaje.

En ciudades como Buenos Aires, los turistas pueden encontrar hospedaje, restaurantes y actividades culturales a precios más competitivos que en otros destinos internacionales. Además, el país ofrece una amplia variedad de paisajes y experiencias, desde turismo urbano hasta naturaleza.

Entre los destinos más visitados por viajeros colombianos están:

Buenos Aires, conocida por su arquitectura europea, vida nocturna y gastronomía.

Mendoza, famosa por sus viñedos y rutas del vino.

San Carlos de Bariloche, uno de los destinos más atractivos para quienes buscan montañas, lagos y nieve.

Además, la oferta gastronómica y cultural argentina suele ser uno de los mayores atractivos para los turistas, quienes pueden disfrutar desde parrillas tradicionales hasta espectáculos de tango sin gastar grandes sumas de dinero.

Como curiosidad, Argentina, tras una creciente devaluación, ha fortalecido la presencia del dólar en las calles, incluso existiendo casas de cambio clandestinas donde se compra la divisa estadounidense a un precio más elevado.

Venezuela: cercanía y precios competitivos para los viajeros colombianos

CARACAS, VENEZUELA - OCTOBER 01: Christmas arrives as declared by President Nicolas Maduro, despite ongoing tensions with the United States, in Caracas, Venezuela, on October 01, 2025. (Photo by Ivan Mcgregor/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar CARACAS, VENEZUELA - OCTOBER 01: Christmas arrives as declared by President Nicolas Maduro, despite ongoing tensions with the United States, in Caracas, Venezuela, on October 01, 2025. (Photo by Ivan Mcgregor/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

Otro destino donde el peso colombiano puede rendir más es Venezuela. Aunque el país ha enfrentado importantes retos económicos en la última década, esa misma situación ha generado que muchos servicios y productos resulten más económicos para visitantes extranjeros.

Para los colombianos, además, la cercanía geográfica representa una ventaja importante. Los costos de transporte suelen ser menores que en viajes hacia otros países de la región, lo que facilita planear escapadas cortas o viajes de turismo.

En este sentido, se puede ingresar a Venezuela fácilmente por tierra gracias a la frontera en la ciudad de Cúcuta, aunque existen diversas aerolíneas que ofrecen rutas que conectan ambos países, tras los últimos hechos sucedidos con Nicolás Maduro, algunas rutas han bajado su frecuencia.

Entre los destinos más atractivos se destacan:

Caracas, con una amplia oferta cultural y gastronómica.

Isla de Margarita, reconocida por sus playas y hoteles turísticos.

Parque Nacional Canaima, donde se encuentra el famoso Salto Ángel.

Para muchos viajeros colombianos, estos destinos representan una oportunidad para disfrutar de paisajes naturales y experiencias culturales a precios más accesibles.

¿Por qué el peso colombiano rinde más en algunos países?

El rendimiento del dinero en el exterior depende de varios factores económicos. Entre los más importantes se encuentran:

Inflación local: Cuando los precios internos aumentan rápidamente, la moneda puede perder valor.

Cuando los precios internos aumentan rápidamente, la moneda puede perder valor. Devaluación frente al dólar: Si una moneda pierde valor frente a divisas sólidas, los turistas extranjeros pueden comprar más con su dinero.

Si una moneda pierde valor frente a divisas sólidas, los turistas extranjeros pueden comprar más con su dinero. Costo de vida del país: En lugares donde los servicios son más baratos, el presupuesto de viaje alcanza para más actividades.

Cuando estos factores se combinan, los viajeros pueden encontrar destinos donde su dinero rinde más, algo que muchos turistas tienen en cuenta al momento de planear sus vacaciones.

Consejos para viajar barato desde Colombia en 2026

Si está pensando en viajar al exterior con bajo presupuesto, existen algunas estrategias que pueden ayudarle a ahorrar dinero: