Habrá un nuevo beneficio tributario para los antioqueños deudores de impuesto vehicular

El pago oportuno del impuesto vehicular permite acceder a descuentos y contribuye al desarrollo del Huila.

Medellín

La Asamblea de Antioquia aprobó el proyecto de ordenanza número 2 de 2026, por medio de la cual se establece una disminución temporal en los intereses y las sanciones para los deudores del impuesto vehicular.

¿Qué beneficio habrá?

Fueron 24 votos a favor los que permitieron aprobar en segundo debate este beneficio tributario, que permitirá a los contribuyentes acceder a un alivio del 70 por ciento en intereses y sanciones que estén causadas hasta el 31 de diciembre del año 2025, siempre y cuando se pongan al día con el pago del capital adeudado.

Desde la Asamblea indicaron que el beneficio estará vigente hasta el próximo 31 de julio de 2026.

¿Cuánto espera recaudar la determinación?

Según las proyecciones presentadas por la asamblea y contrastando la información suministrada por el departamento, la medida podría generar un recaudo cercano a los 80 mil millones de pesos.

Lo que permite esta cifra y el dinero recaudado es la sostenibilidad fiscal del departamento y el financiamiento de programas sociales y de atención a las comunidades.

Alivio para los antioqueños

Desde la Asamblea de Antioquia indicaron que esta iniciativa “tiene como propósito aliviar la carga económica de los antioqueños, afectada por el contexto inflacionario y el aumento en las tasas de interés, incentivando al mismo tiempo la normalización de cartera y el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias”.

La decisión que tomó esta corporación busca responder a la necesidad de fortalecer la capacidad financiera del departamento para atender situaciones como la calamidad pública declarada en diferentes subregiones por las emergencias que generaron las lluvias de los últimos meses, promoviendo un recaudo eficiente sin afectar el ingreso base del impuesto.

La Asamblea indicó que se busca bienestar en la ciudadanía, promoviendo decisiones que sean equilibradas entre el alivio tributario y la responsabilidad fiscal.

Aún hay descuentos para la vigencia 2026.

Desde la Gobernación de Antioquia recordaron que aún hay beneficio para aquellas personas que paguen su impuesto vehicular antes del próximo 30 de abril.

Los descuentos establecidos son del 20 por ciento para los vehículos eléctricos, 15 por ciento para híbridos y 10 por ciento para vehículos a gasolina o diésel.

Quienes paguen entre el 30 de abril y el 31 de julio no tendrán beneficio, pero tampoco sanciones. Para aquellas personas que realicen sus pagos después del 31 de julio, tendrán las sanciones e intereses correspondientes.