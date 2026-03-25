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25 mar 2026 Actualizado 01:37

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Medellín

En Medellín, un menor fue rescatado de tres captores que pedían $10 millones por su liberación

El joven fue ubicado en un inmueble de la comuna del centro de la capital antioqueña donde fueron capturados los tres presuntos secuestradores.

Menor liberado y tres capturados en Mdellín- foto Policía Metropolitana

Menor liberado y tres capturados en Mdellín- foto Policía Metropolitana

Menor liberado y tres capturados en Mdellín- foto Policía Metropolitana

Medellín

La Policía Metropolitana informó que logró el rescate de un adolescente de 17 años que había sido retenido contra su voluntad por tres personas que exigían 10 millones de pesos para liberarlo. Este hecho ocurrió en la comuna del centro de Medellín

El Coronel Juan Carlos Sierra Pineda, subcomandante de la Policía Metropolitana, manifestó que el adolescente fue liberado luego de un operativo del GAULA sano y salvo.

“Un adolescente de 17 años había sido retenido en contra de su voluntad, al parecer por hechos relacionados con actividades ilegales, distribución de estupefacientes en zonas céntricas de la ciudad”, manifestó el oficial.

Agrega que durante el operativo fueron incautados cuatro teléfonos celulares que servirán para extraer información relacionada con el caso y que pueda incriminar a los tres capturados, además de información relacionada con el tráfico de estupefacientes en la zona.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

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