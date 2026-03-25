El alcalde de Medellín pide a los candidatos a la presidencia que se comprometan con las regiones

Medellín

El alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, como anfitrión de la asamblea anual de la Asocapitales que se lleva a cabo en Medellín, entregó las conclusiones de dicho encuentro, en el que se analizaron diferentes temas como seguridad, economía y otros temas coyunturales del país que serán entregados como hoja de ruta para el próximo gobierno.

El mandatario paisa asegura que el actual presidente ha dejado las regiones sin inversión y recalcó que Antioquia es uno de esos territorios, incluida Medellín. Por ello le envió un mensaje a los candidatos a la presidencia de Colombia.

“Se comprometan con las regiones en Colombia, pero con cosas claras, no en términos generales. Sabemos que hay que recuperar la seguridad, pero que nos digan cómo van a recuperar la seguridad y que la gente sepa elegir”.

Agrega que los mandatarios presentes coinciden en que un nuevo gobierno debe comprometerse a trabajar y solucionar la problemática actual del sistema de salud que están padeciendo los colombianos.

“Y es muy importante que tenga claro el país realmente las propuestas de los candidatos, de las candidatas, y que realmente podamos tener unas elecciones libres, democráticas y seguras. Eso también es importante, porque la preocupación también que nos aborda es con el fortalecimiento de las estructuras criminales en los territorios. Seguramente van a incidir tanto en primera como en segunda vuelta”.

Y por ello pide a las autoridades hacer una vigilancia especial sobre esta preocupación.

Finalmente, agregó que todos los alcaldes se han solidarizado con la tragedia ocurrida en el departamento de Putumayo con la muerte de 66 policías y soldados. En nombre de todos los alcaldes de las ciudades capitales, envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas.