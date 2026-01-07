Habilitan pago del impuesto vehicular en Antioquia con descuentos hasta el 30 de abril

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia habilitó el pago del impuesto vehicular 2026 en el departamento, con descuentos para quienes realicen el pago anticipado antes del 30 de abril y una fecha límite sin beneficio hasta el 31 de julio.

Fechas y descuentos vigentes

De acuerdo con el calendario establecido, los contribuyentes que cancelen el impuesto hasta el 30 de abril podrán acceder a descuentos según el tipo de vehículo: 20 % para eléctricos, 15 % para híbridos y 10 % para vehículos a gasolina o diésel.

Para quienes no se acojan al beneficio por pronto pago, el impuesto podrá cancelarse hasta el 31 de julio, fecha definida como plazo máximo sin descuento para todos los automotores.

Pago en línea y consulta

El trámite puede realizarse de forma virtual a través de la plataforma habilitada por la administración departamental. Para generar la liquidación, los propietarios deben ingresar el tipo y número de identificación y la placa del vehículo.

La administración departamental recordó que el pago dentro de los plazos establecidos permite evitar intereses y sanciones, e hizo un llamado a los contribuyentes a ponerse al día con esta obligación tributaria.